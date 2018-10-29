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15:14 (мск), источник: Mail Новости

Рэпер 50 Cent купил 200 билетов на концерт своего конкурента

Он хотел, чтобы на выступлении Ja Rule места в передних рядах оставались пустыми.

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50 Cent купил две сотни билетов на концерт своего соперника — американского рэпера и актера Ja Rule, чтобы места в первых рядах оставались пустыми.

Своим поступком рэпер похвастался в соцсети. После этого он опубликовал фото, на котором в первых рядах сидит лишь один 50 Cent. Коллаж был создан в фоторедакторе, но все равно вызвал восторг фанатов.

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В ответ Ja Rule опубликовал фото 50 Cent в образе женщины и еще одно, совсем непристойное. Рэпер продолжает намекать на нетрадиционную сексуальную ориентацию 50 Cent при любом удобном случае. Похоже, это больше всего задевает его соперника.

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Вражда между музыкантами длится уже около 20 лет. По словам Ja Rule, серьезно к ней относится только 50 Cent. По версии журнала Rolling Stones, все началось с инцидента в конце 1990-х, когда Ja Rule обвинил 50 Cent в краже его драгоценностей.

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