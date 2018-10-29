Рэпер 50 Cent купил 200 билетов на концерт своего конкурента
Он хотел, чтобы на выступлении Ja Rule места в передних рядах оставались пустыми.
Он хотел, чтобы на выступлении Ja Rule места в передних рядах оставались пустыми.
50 Cent купил две сотни билетов на концерт своего соперника — американского рэпера и актера Ja Rule, чтобы места в первых рядах оставались пустыми.
Своим поступком рэпер похвастался в соцсети. После этого он опубликовал фото, на котором в первых рядах сидит лишь один 50 Cent. Коллаж был создан в фоторедакторе, но все равно вызвал восторг фанатов.
В ответ Ja Rule опубликовал фото 50 Cent в образе женщины и еще одно, совсем непристойное. Рэпер продолжает намекать на нетрадиционную сексуальную ориентацию 50 Cent при любом удобном случае. Похоже, это больше всего задевает его соперника.
Вражда между музыкантами длится уже около 20 лет. По словам Ja Rule, серьезно к ней относится только 50 Cent. По версии журнала Rolling Stones, все началось с инцидента в конце 1990-х, когда Ja Rule обвинил 50 Cent в краже его драгоценностей.
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