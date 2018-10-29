Ведущая прогноза погоды в Китае ничуть не изменилась за 22 года (видео)

Многие представители азиатских народов могут похвастаться не только долгожительством, но и отличным внешним видом. В этот раз настоящей интернет-сенсацией стала 44-летняя Ян Дан — ведущая прогноза погоды на китайском телевидении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D6bFH0oJMLo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи Сети заметили, что Дан, которая начала вести передачу еще в 1996 году, когда ей было 22, ничуть не изменилась за это время.

Как и раньше, она выглядит молодо и привлекательно и даже остается верна своей прическе.

Впервые о китаянке, которая «победила возраст», написали еще весной 2018 года, когда руководство телеканала опубликовало ролик с «эволюцией» ведущей прогноза погоды. Но широкую известность история обрела лишь осенью, когда на нее обратили внимание британские СМИ.