Ведущая прогноза погоды в Китае ничуть не изменилась за 22 года (видео)
Пользователи Сети пытаются разгадать ее секрет.
Пользователи Сети пытаются разгадать ее секрет.
Многие представители азиатских народов могут похвастаться не только долгожительством, но и отличным внешним видом. В этот раз настоящей
Пользователи Сети заметили, что Дан, которая начала вести передачу еще в 1996 году, когда ей было 22, ничуть не изменилась за это время.
Как и раньше, она выглядит молодо и привлекательно и даже остается верна своей прическе.
Впервые о китаянке, которая «победила возраст», написали еще весной 2018 года, когда руководство телеканала опубликовало ролик с «эволюцией» ведущей прогноза погоды. Но широкую известность история обрела лишь осенью, когда на нее обратили внимание британские СМИ.
Теперь пользователи Сети по всему миру принялись гадать, какие секреты скрывает Ян Дан и как ей удалось за 22 года не только не постареть, но даже ни капельки не измениться.