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16:06 (мск), источник: Mail Новости

Ведущая прогноза погоды в Китае ничуть не изменилась за 22 года (видео)

Пользователи Сети пытаются разгадать ее секрет.

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Многие представители азиатских народов могут похвастаться не только долгожительством, но и отличным внешним видом. В этот раз настоящей интернет-сенсацией стала 44-летняя Ян Дан — ведущая прогноза погоды на китайском телевидении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи Сети заметили, что Дан, которая начала вести передачу еще в 1996 году, когда ей было 22, ничуть не изменилась за это время.

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Как и раньше, она выглядит молодо и привлекательно и даже остается верна своей прическе.

Впервые о китаянке, которая «победила возраст», написали еще весной 2018 года, когда руководство телеканала опубликовало ролик с «эволюцией» ведущей прогноза погоды. Но широкую известность история обрела лишь осенью, когда на нее обратили внимание британские СМИ.

Теперь пользователи Сети по всему миру принялись гадать, какие секреты скрывает Ян Дан и как ей удалось за 22 года не только не постареть, но даже ни капельки не измениться.

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