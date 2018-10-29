Второе имя

Москва. Третий Рим

Как известно, Второй Рим — это Константинополь (нынешний Стамбул), получивший звучный псевдоним из-за того, что именно туда в 330 году император Римской империи Константин Великий перенес свою столицу. Империя с этого времени стала называться Византийской, так как Константинополь тогда еще был не Константинополем, а Византием. С этим все ясно. А вот почему Москва вдруг стала Третьим Римом? Тут сложнее.

Дело в том, что последний византийский император Константин XI Палеолог погиб в бою при захвате Константинополя турками. Это случилось в 1453 году. Детей у него не было, поэтому наследником византийского престола являлся его младший брат Фома Палеолог. После смерти Фомы номинальным византийским императором стал его сын Андрей Палеолог, в то же время османский султан Мехмед II присвоил титул византийского императора себе. После того как Андрей Палеолог умер в 1502 году, единственной наследницей византийского престола осталась его родная сестра Софья Палеолог, которая была в то время женой великого московского князя Иоанна III. Таким образом, согласно законам средневекового международного права, Москва является прямой наследницей Римской империи. А Стамбул-Константинополь, соответственно, должен быть русским городом.

Софья Палеолог

Российская империя однажды чуть не восстановила историческую справедливость и едва не вернула Стамбул в лоно христианской церкви. Это случилось во время русско-турецкой войны 1877−1878 годов. Тогда наши войска стояли всего в 15 км от Стамбула, но вмешательство дипломатов Англии, Франции и Германии, а также нерешительность российского императора Александра II помешали осуществлению этих планов.

Софья Палеолог, кстати, является бабушкой Ивана Грозного. Умерла она в 1503 году. Спустя 50 лет после ее смерти константинопольский патриарх писал московскому царю: «…твое великое Российское царство, Третий Рим, всех превзошло благочестием, ты один во всей Вселенной именуешься христианским царем».

А теперь посмотрите на изображение двуглавого орла на наших монетах. Это орел с герба Палеологов, последних императоров Римской империи.

Рим. Вечный город

Лоуренс Альма-Тадема. Тибулл у Делии. 1866 год.

По-латински aeterna urbs, или Roma aeterna. Одним из первых так назвал его в одной из своих элегий римский поэт Альбий Тибулл, живший в I веке до н. э. Город на семи холмах, как еще называют Рим, был основан в VIII веке до н. э. мифологическими братьями Ромулом и Ремом, вскормленными волчицей (и именно она является одним из главных символов Рима).

Это имя закрепилось за одним из древнейших городов мира после того, как он неоднократно восставал из пепла после многочисленных нашествий варваров в IV—VI вв. еках н. э., а также после разграблений норманнскими войсками Роберта Гвискара в мае 1084 года и наемниками Карла V в мае 1527-го.

Каир. Город тысячи минаретов

Цитадель Каира на картине Дэвида Робертса.

Почему Каир называют Городом тысячи минаретов, наверное, и так понятно. Господствующая религия здесь — ислам. Но немногие знают, что первоначально город должен был называться Аль-Мансурия («победоносный»), однако во время его закладки произошло непредвиденное. Тысячи рабочих стояли с лопатами наизготовку, чтобы по звону специальных колокольчиков начать копать первые траншеи под фундаменты будущего города. Целая толпа астрологов ожидала благоприятных знамений в небе. Но тут на веревку, на которой висели колокольчики, уселся ворон и раздался звон. Услышав этот знак, рабочие вонзили лопаты в землю. И тут астрологи вскричали в один голос: «Аль-Кахира!» («Марс восходит»).

Сами же египтяне Каир называют Маср, то есть «весь мир». Точно так же они называют и свою страну. В исторических хрониках часто можно встретить и еще одно название Каира — Умму-Дунья, что в переводе на русский означает «матерь мира».

Нью-Йорк. Большое Яблоко

Источник: Reuters

Самое известное из многочисленных прозвищ Нью-Йорка. Существует целых три версии по поводу его возникновения. Согласно одной из них, первым деревом, которое дало плоды в Новом Свете, была яблоня. А первый яблоневый сад находился как раз на месте будущего Нью-Йорка.

По другой версии, Большим Яблоком назвали Нью-Йорк чернокожие джазовые музыканты, в среде которых была популярна пословица: «На дереве успеха много яблок, но, если тебе удалось завоевать Нью-Йорк, тебе досталось самое большое яблоко».

Третий вариант гласит: Большим Яблоком впервые назвал Нью-Йорк спортивный обозреватель газеты New York Morning Telegraph Джон Джей Фицджеральд, однофамилец знаменитого писателя. В своей статье под названием «Вокруг Большого Яблока» от 3 мая 1921 года, посвященной скачкам, он написал, что жокеи называют нью-йоркский турнир «большим яблоком», потому что на нем можно выиграть бешеные деньги. Согласно этой версии, аппетитным прозвищем город обязан не местным жителям, а приезжим. В ее защиту говорит тот факт, что в 1997 году угол Западной 54-й улицы и Бродвея, где жил Джон Фицджеральд, был назван Углом Большого Яблока.

Существует также множество альтернативных историй возникновения этого названия. Одна из них гласит, что в середине XIX века в центре Нью-Йорка находился бордель, владелицей которого была некая Ева. А девочек из этого борделя посетители называли «большими яблочками».



Лима. Город королей

Франсиско Писарро.

Чем же заслужила столица Перу этот царственный титул? Ведь никакие короли здесь никогда не жили… Все дело в том, что город был основан испанским конкистадором Франсиско Писарро 18 января 1535 года, накануне праздника Эпифаний, или Богоявления. В этот день, согласно библейскому преданию, младенцу Иисусу пришли поклониться трое волхвов (в католической традиции — трое королей): Каспар, Бальтазар и Мельхиор. По повелению испанского короля Карлоса V новый город получил имя Ciudad de los Reyes («город королей»). Но испанское имя не прижилось, и местные жители стали называть город Лимак (limac — «говорящий»), по названию священного индейского оракула, находящегося неподалеку от Города королей. Как водится, буква «к» со временем потерялась и город приобрел современное название — Лима.

Лос-Анджелес. Город ангелов

Источник: Martin Adams/CC0

Лос-Анджелес со своими 4 млн жителей является вторым по величине городом США после Нью-Йорка. А если считать с окрестностями, то и вообще первым. Население Большого Лос-Анджелеса превышает 17 млн человек.

Первым европейцем, посетившим эти берега, был испанский мореплаватель Хуан Родригес Кабрильо. Это произошло в 1542 году. На месте будущего Лос-Анджелеса тогда располагалось индейское поселение Янг-На (деревня Ядовитого Дуба). Следующая испанская экспедиция появилась в этих краях лишь спустя 200 лет. Возглавлял ее капитан испанской армии Гаспар де Портола, который назвал открытую им реку, впадающую в Тихий океан, именем небольшого городка Порчинкула в Италии, где некогда жил Франциск Ассизский. Согласно испанской традиции того времени, полное имя реки звучало как El Rio de Nuestra Señora la Reina de los Angeles de Porciuncula («река Порчинкула, названная в честь Нашей Богородицы, царицы ангелов»).

И лишь спустя еще 12 лет, 4 сентября 1781 года, на берегах этой реки, которая сегодня называется река Лос-Анджелес, по указу первого калифорнийского губернатора Фелипе де Неве, был заложен поселок под не менее мудреным названием El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles sobre El Río Porciúncula («город Нашей Богородицы, царицы ангелов, на реке Порчинкула).

С течением времени название поистрепалось, от него отвалилась и река, и пуэбло, и даже сама Богородица, а вот Лос-Анджелес остался.

Новый Орлеан. Big Easy (Большой Кайф)

Источник: Robson Hatsukami Morgan/CC0