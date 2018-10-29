Минтранс предложил ввести динамические тарифы на проезд в городском транспорте

Источник: РИА "Новости"

«Речь идет о предоставлении скидок на проезд в общественном транспорте в т.н. “внепиковые” периоды времени, а не о повышении тарифов в часы пик. Указанная практика применяется в ряде зарубежных городов, например, в Гамбурге, Франкфурте, Лондоне», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтрансе подчеркнули, что итоговое решение о тарифах должны будут принимать власти регионов, «использование динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков является правом, а не обязанностью органов исполнительной власти».

В ведомстве привели в пример немецкий Гамбург, где стоимость месячного проездного билета на 27% ниже основного тарифа, если по нему нельзя совершать поездки в пиковое время с 6 до 9 часов утра.