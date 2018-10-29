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20:14 (мск), источник: Индикатор

Подтвержден кажущийся сексизм Нобелевского комитета

Ученые сравнили вклад женщин-ученых в науку с долей женщин среди лауреатов Нобелевских премий по медицине и естественным наукам. Оказалось, что несмотря на то, что в среднем в этих дисциплинах женщин меньше, среди нобелиатов их непропорционально мало. Однако авторы не считают, что это можно объяснить предубеждением Нобелевского комитета. Результаты опубликованы на сервере arXiv.org.

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Источник: Reuters

Получившая Нобелевскую премию по физике в 2018 году Донна Стриклэнд стала третьей женщиной-лауреатом за всю историю вручения награды в этой номинации. До нее Нобелевская премия доставалась лишь Марии Кюри в 1903 году и Марии Гепперт-Майер в 1963 году, при том что премия вручалась уже 112 раз. Всего из 688 нобелевских лауреатов по естественными наукам женщин только 21. Известно, что в этих областях женщин работает заметно меньше, чем мужчин. Ученые попытались ответить на вопрос, верно ли ситуация с Нобелевскими премиями отражает эту диспропорцию.

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В новом исследовании ученые из Дании решили провести сравнить, сколько женщин и мужчин среди нобелевских лауреатов и сколько — работает в соответствующих дисциплинах. Известно, что в среднем лауреату должно быть 55 лет, а премию получают за открытия, сделанные на 15 лет раньше. В качестве исходных данные ученые взяли списки профессоров и преподавателей американских университетов с указанием пола и научной дисциплины с 1973 по 2010 год. Предположив, что доля мужчин и женщин в этой выборке репрезентативна, авторы использовали ее для того, чтобы оценить это соотношение на глобальном уровне с 1901 по 2010 годы.

В результате они смогли оценить долю мужчин и женщин, соответствующих усредненным критериям лауреата для каждого года.

Оказалось, что «ведущие ученые-женщины с меньшей вероятностью получают Нобелевскую премию, чем можно было бы предположить на основе соотношения полов».

Чтобы это объяснить, авторы предлагают несколько гипотез. Во-первых, они не считают, что у Нобелевского комитета есть какие-то предубеждения по отношению к женщинам. Во-вторых, женщинам приходится преодолевать существенное количество препятствий и предвзятости в течение карьеры, часто до того, как они достигнут позиций или влияния, достаточного для получения высших наград.

Эту точку зрения подтверждает тот факт, что женщины-лауреаты с намного меньшей вероятностью состоят в браке или имеют детей, чем лауреаты-мужчины. Это может говорить о том, что ограничения, связанные с семейным образом жизни, не дают женщинам попадать в множество потенциальных лауреатов.

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