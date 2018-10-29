Новогодние туры не вызвали ажиотажа
Почему россияне стали меньше бронировать путевки.
Почему россияне стали меньше бронировать путевки.
Россияне решили подождать с покупкой новогодних туров. В этом году резко снизилось число путешественников, которые забронировали путевки заранее. Об этом говорят участники рынка. Хотя в прошлом году не менее половины россиян, решивших уехать на новогодние праздники, оплатили отдых еще в сентябре.
В этот раз туристы бронировали заранее лишь некоторые направления, сообщила представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова: «Горные лыжи бронировались еще в марте, когда не закончился сам горнолыжный сезон. Большая глубина — вот эти восемь месяцев — была по таким дальним магистральным направлениям, как Мальдивы, Сейшелы, Бали, Маврикий, Куба. Глубина продаж Таиланда и Доминиканы, которые выступают сейчас такими главными пляжными “локомотивами”, конечно, изменилась, и туристы выжидают снижения цен, бронируют с максимальной длительностью в 40 дней. Сейчас начинается старт самых активных продаж, поэтому, я думаю, что статистика еще может скореллироваться».
Но на самом деле все они выжидают более выгодного курса валюты и, соответственно, предпочитают немножко воздержаться от покупок новогодних путевок.
По данным Tez Tour, россияне уезжают на Новый год в среднем на неделю. В числе самых популярных стран для отдыха в этом году Индия и Таиланд, хотя туристы начали рассматривать и более редкие пляжные направления, говорит начальник клиентского отдела сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Дарья Торопова: «У нас появились направления по раннему бронированию более дальние — это Мексика, Доминикана и Куба. В принципе клиенты активно и совершают поиск, и в том числе покупают.
Также наши туристы поняли, что можно в зимнее время достаточно комфортно отдыхать в отелях Турции. Тоже ожидаем, что, возможно, спрос на новогодние праздники
В целом стоимость новогоднего отдыха выросла, причем в некоторых случаях довольно сильно, рассказал сооснователь сервиса
Так же в этом году серьезно меняются курсы валют по отношению к российскому рублю. На первом месте Турция, средний чек для этого направления — 95 тыс. руб., это с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой. На втором месте оказалась Индия, средний чек — 112 тыс. руб. за тур. На третьем месте Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, в среднем по
По данным Level.Travel, одним из лидеров на этапе раннего бронирования туров была Грузия — на нее в августе приходилось до четверти продаж. В конце лета поездка в эту страну на новогодние каникулы обходилась крайне дешево и стоила в среднем чуть больше 40 тыс. руб.
Альбина Хазеева