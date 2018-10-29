Новогодние туры не вызвали ажиотажа

Источник: РИА "Новости"

Россияне решили подождать с покупкой новогодних туров. В этом году резко снизилось число путешественников, которые забронировали путевки заранее. Об этом говорят участники рынка. Хотя в прошлом году не менее половины россиян, решивших уехать на новогодние праздники, оплатили отдых еще в сентябре.

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В этот раз туристы бронировали заранее лишь некоторые направления, сообщила представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова: «Горные лыжи бронировались еще в марте, когда не закончился сам горнолыжный сезон. Большая глубина — вот эти восемь месяцев — была по таким дальним магистральным направлениям, как Мальдивы, Сейшелы, Бали, Маврикий, Куба. Глубина продаж Таиланда и Доминиканы, которые выступают сейчас такими главными пляжными “локомотивами”, конечно, изменилась, и туристы выжидают снижения цен, бронируют с максимальной длительностью в 40 дней. Сейчас начинается старт самых активных продаж, поэтому, я думаю, что статистика еще может скореллироваться».

Но на самом деле все они выжидают более выгодного курса валюты и, соответственно, предпочитают немножко воздержаться от покупок новогодних путевок.

По данным Tez Tour, россияне уезжают на Новый год в среднем на неделю. В числе самых популярных стран для отдыха в этом году Индия и Таиланд, хотя туристы начали рассматривать и более редкие пляжные направления, говорит начальник клиентского отдела сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Дарья Торопова: «У нас появились направления по раннему бронированию более дальние — это Мексика, Доминикана и Куба. В принципе клиенты активно и совершают поиск, и в том числе покупают.

Так же ожидаем, что чуть позже все-таки увеличится спрос на Эмираты, которые в прошлом году были на третьем месте по бронированию, а сейчас это четвертое-пятое место примерно. Соответственно, ожидаем, что продажи возрастут.

Также наши туристы поняли, что можно в зимнее время достаточно комфортно отдыхать в отелях Турции. Тоже ожидаем, что, возможно, спрос на новогодние праздники все-таки повысится".

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В целом стоимость новогоднего отдыха выросла, причем в некоторых случаях довольно сильно, рассказал сооснователь сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Эллин Толстов: «На эти новогодние праздники цены намного выше, чем в прошлом году. Например, Эмираты выросли с 86 до 153 тыс. руб.

Это связано с тем, что в прошлом году данное направление предлагало скидки, в этом году таких акций нет.

Так же в этом году серьезно меняются курсы валют по отношению к российскому рублю. На первом месте Турция, средний чек для этого направления — 95 тыс. руб., это с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой. На втором месте оказалась Индия, средний чек — 112 тыс. руб. за тур. На третьем месте Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, в среднем по Юго-Восточной Азии — 196 тыс. руб. за двоих человек. У России самый низкий чек — 66 тыс. руб. за тур, но при этом ее выбрали меньше участников, чем в прошлом году, она на четвертом месте".

По данным Level.Travel, одним из лидеров на этапе раннего бронирования туров была Грузия — на нее в августе приходилось до четверти продаж. В конце лета поездка в эту страну на новогодние каникулы обходилась крайне дешево и стоила в среднем чуть больше 40 тыс. руб.