В Нижнем Новгороде отменили концерты Монеточки и Элджея из-за нецензурной брани в песнях
ТАСС, 29 октября — Прокуратура также выявила в песнях артистов призывы к употреблению алкоголя и наркотиков.
ТАСС, 29 октября — Прокуратура также выявила в песнях артистов призывы к употреблению алкоголя и наркотиков.
Концерты пяти популярных артистов отменены в Нижнем Новгороде после проверки прокуратуры, которая нашла в композициях нецензурную брань и призывы к употреблению алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает
«Концерты пяти исполнителей отменены в результате прокурорской проверки. Организатору объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении прокуратуры области без указания исполнителей.
По данным ведомства, концерты, согласно заявке, предназначались для аудитории старше 12 либо 16 лет. Однако проверка установила, что «фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию». В частности, считают в ведомстве, тексты песен призывают к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к совершению опасных для жизни и здоровья действий.
«В отношении организаторов концертов прокуратурой Нижегородского района Нижнего Новгорода возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (“Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию”)», — добавили в ведомстве.
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