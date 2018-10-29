В Нижнем Новгороде отменили концерты Монеточки и Элджея из-за нецензурной брани в песнях

Источник: РИА "Новости"

Концерты пяти популярных артистов отменены в Нижнем Новгороде после проверки прокуратуры, которая нашла в композициях нецензурную брань и призывы к употреблению алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На сайте концертной площадки и официальных страницах артистов говорится об отмене концертов Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые были запланированы в октябре — декабре.

«Концерты пяти исполнителей отменены в результате прокурорской проверки. Организатору объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении прокуратуры области без указания исполнителей.

По данным ведомства, концерты, согласно заявке, предназначались для аудитории старше 12 либо 16 лет. Однако проверка установила, что «фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию». В частности, считают в ведомстве, тексты песен призывают к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к совершению опасных для жизни и здоровья действий.