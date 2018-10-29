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21:00 (мск), источник: ТАСС

В Нижнем Новгороде отменили концерты Монеточки и Элджея из-за нецензурной брани в песнях

ТАСС, 29 октября — Прокуратура также выявила в песнях артистов призывы к употреблению алкоголя и наркотиков.

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Источник: РИА "Новости"

Концерты пяти популярных артистов отменены в Нижнем Новгороде после проверки прокуратуры, которая нашла в композициях нецензурную брань и призывы к употреблению алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На сайте концертной площадки и официальных страницах артистов говорится об отмене концертов Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые были запланированы в октябре — декабре.

«Концерты пяти исполнителей отменены в результате прокурорской проверки. Организатору объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении прокуратуры области без указания исполнителей.

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По данным ведомства, концерты, согласно заявке, предназначались для аудитории старше 12 либо 16 лет. Однако проверка установила, что «фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию». В частности, считают в ведомстве, тексты песен призывают к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к совершению опасных для жизни и здоровья действий.

«В отношении организаторов концертов прокуратурой Нижегородского района Нижнего Новгорода возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (“Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию”)», — добавили в ведомстве.

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