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22:07 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов объяснил, почему министры финансов непопулярны в своих странах

НОВОСИБИРСК, 29 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов объяснил, что главы министерств финансов во всем мире не пользуются популярностью из-за их желания сохранять сбалансированный бюджет.

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Источник: РИА Новости

«Министрам финансов очень часто приходится говорить слово “нет”, очень часто приходится предлагать непопулярные решения для того, чтобы подвести итог и сделать баланс для бюджета, как для семьи — то же самое», — сказал он в эфире Первого канала в программе «Познер».

«Потому что, если люди, которые говорят: «Давайте этот проект реализуем, давайте такое решение примем». А министр финансов говорит: «Постойте, друзья, у нас, во-первых, денег нет, это ваше решение неэффективно. Оно хоть и популярно, но не принесет тех результатов, о которых вы говорите». То всегда ему говорят: «Чего вы мешаете прогрессу? Чего вы мешаете хорошим начинаниям?» — сказал Силуанов.

«Я думаю, что такая ситуация не только в нашей стране», — добавил он.

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