Силуанов объяснил, почему министры финансов непопулярны в своих странах
НОВОСИБИРСК, 29 окт — РИА Новости. Первый
НОВОСИБИРСК, 29 окт — РИА Новости. Первый
«Министрам финансов очень часто приходится говорить слово “нет”, очень часто приходится предлагать непопулярные решения для того, чтобы подвести итог и сделать баланс для бюджета, как для семьи — то же самое», — сказал он в эфире Первого канала в программе «Познер».
«Потому что, если люди, которые говорят: «Давайте этот проект реализуем, давайте такое решение примем». А министр финансов говорит: «Постойте, друзья, у нас,
«Я думаю, что такая ситуация не только в нашей стране», — добавил он.