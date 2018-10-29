Силуанов объяснил, почему министры финансов непопулярны в своих странах

«Министрам финансов очень часто приходится говорить слово “нет”, очень часто приходится предлагать непопулярные решения для того, чтобы подвести итог и сделать баланс для бюджета, как для семьи — то же самое», — сказал он в эфире Первого канала в программе «Познер».

«Потому что, если люди, которые говорят: «Давайте этот проект реализуем, давайте такое решение примем». А министр финансов говорит: «Постойте, друзья, у нас, во-первых, денег нет, это ваше решение неэффективно. Оно хоть и популярно, но не принесет тех результатов, о которых вы говорите». То всегда ему говорят: «Чего вы мешаете прогрессу? Чего вы мешаете хорошим начинаниям?» — сказал Силуанов.