Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Столичным дачникам придется заплатить за борщевик на их участках, а автомобилистам — за отсутствие у автомобиля полиса ОСАГО или зимней резины. Кроме того, с ноября в России приостановят выдачу новых полисов обязательного медицинского страхования. Зато в стране появится новый портал госзакупок, рассчитанный в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса. Эти и другие новшества предстоящего месяца — в обзоре, подготовленном «Известиями».

Со старым полисом в новый год

Россиянам, желающим оформить полис обязательного медицинского страхования нового образца, нужно успеть подать документы до 1 ноября. Временно приостановить их выдачу после этой даты ранее пообещали в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Источник: РИА "Новости"

При этом старые полисы продолжат действовать, а сам процесс замены проходит в плановом порядке, пояснили в пресс-службе ведомства, — сообщение появилось на сайте ведомства на фоне появившихся в СМИ новостей о том, что выдачу полисов нового образца планируют вовсе прекратить.

«Все полисы, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь по программам обязательного медицинского страхования будет оказываться по ним в полном объеме», — говорится на сайте ФОМСа.

Как заверяют в фонде, возобновить процесс должны с января 2019 года.

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Чтобы подать заявление на замену полиса, нужно прийти в страховую медицинскую организацию, которая вас обслуживает, — ее контакты указаны на уже выданном документе.

Если же вас не устраивает работа собственно страховой организации, ее вы тоже вправе поменять — правда, сделать это можно лишь один раз в год и опять же в срок до 1 ноября.

«С перечнем страховых медицинских организаций и их деятельностью можно ознакомиться на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации», — говорится на сайте ФОМСа.

Если подать документы на замену полиса или страховой организации или и того, и другого вы не успели, придется дожидаться начала следующего, 2019 года.

Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО и зимней резины

С ноября 2018 года столичным автовладельцам, не оформившим ОСАГО, начнут приходить штрафы. О планах установить на дорогах специальные камеры, способные «опознать» автомобиль, на который не была оформлена страховка, стало известно еще в октябре 2018 года.

«Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать в ноябре. В настоящий момент идет объединение баз для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает МВД РФ», — сообщили тогда в Центре организации дорожного движения.

Начать планируется с Москвы и области, затем такие камеры появятся и в других регионах.

Таким образом в Российском союзе автостраховщиков рассчитывают довести до 100% количество машин, у которых есть страховка. Сейчас, по данным организации, в Москве без нее ездят около 6% автомобилистов.

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Сумма штрафа может составить до 800 рублей. При этом ограничений на количество выписанных таким образом штрафов законом не предусмотрено — это означает, что формально автомобилисты-нарушители могут получать их каждый раз, когда их транспортное средство попадет в поле зрения такой камеры. В РСА пообещали, что чаще одного раза в день такие письма приходить не должны, однако будет ли это реализовано на практике, пока неясно.

Этим новшества для автомобилистов не ограничатся — с 11 ноября вступят в силу изменения в части технического регламента Таможенного союза (в него помимо России входят Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия), касающейся безопасности автотранспорта.

Источник: РИА "Новости"

Они подразумевают запрет на эксплуатацию машин на «летней» резине в зимний период, то есть в декабре, январе и феврале. Коснется этот запрет легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т. Также с этого момента в техрегламенте появится норма, запрещающая установку на одну ось автомобиля резины разных моделей или колес разного размера.

Московская область против борщевика

Дачникам, а также всем владельцам земельных участков в Московской области стоит задуматься об их состоянии — с 1 ноября владельцам земли, поросшей борщевиком, придется платить штрафы, которые составят от 2 тыс. рублей для физлиц до 1 млн для юридических лиц. О планах ввести такую меру стало известно летом 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

«Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей», — пояснили журналистам в Мособлдуме.

По данным областного правительства, в Подмосковье ядовитым сорняком, на полное искоренение которого требуется до пяти лет, поросло около 32 тыс. га. В 2018 году в Московской области на борьбу с сорняком потратили около 300 млн рублей.

Такое распространение борщевика подмосковные чиновники объяснили большим количеством заброшенных земель — однако из-за своей живучести сорняк также может угрожать угодьям, которые в настоящий момент используются в сельском хозяйстве.

Предполагается, что новая мера позволит повлиять на землевладельцев, которые не занимаются своими участками.

Новый портал госзакупок

Сразу несколько изменений в конце осени ждут представителей бизнеса — в первую очередь малого и среднего. Во-первых, с 1 ноября начнет полноценную работу единый портал для осуществления госзакупок малого объема — на сумму до 400 тыс. рублей для муниципальных организаций, учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций и до 100 тыс. рублей для медицинских учреждений.

Решение о создании такого торгового агрегатора приняли в мае, с лета 2018 года платформа работала в тестовом режиме, однако теперь ее использование для организаций, желающих разместить заказ в пределах указанных сумм, или, наоборот, подрядчиков, готовых работать в этих рамках, станет обязательным.

Источник: Reuters

«Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти — с 1 ноября 2018 года. Цель принятого решения — расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам», — говорится в сопроводительном документе, опубликованном весной 2018-го на сайте кабмина.

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Предполагается, что использование такого агрегатора позволит потенциальному покупателю найти оптимальное по соотношению цены и качества предложение, а представителям бизнеса, в первую очередь малого и среднего, даст новые возможности получать госзаказы.

Изменения в налоговой отчетности и в правилах безопасности на стройке

С ноября также изменится отчетность по ЕНВД-налогу в тех регионах, где эта система применяется. Единый налог на вмененный доход может применяться в отдельных муниципальных районах или городах — в основном для упрощения отчетности и снижения нагрузки на компании малого и среднего бизнеса — и относится только к определенным видам деятельности (в том числе применяется он в торговле и сфере услуг).

Впрочем, изменения будут незначительными — там, где он уже действует, в новой форме отчетности появится отдельная строка для внесения данных о кассовых аппаратах, работающих в режиме онлайн (установить их российские предприниматели должны были еще летом).

Тем, кто работает в сфере строительства, стоит иметь в виду, что с 1 ноября вступают в силу изменения, касающиеся правил охраны труда на стройке.

В частности, новые правила обязывают работодателей проводить спецоценку условий труда. В случае если условия являются вредными или опасными, работодатели обязаны принять меры для того, чтобы снизить возникающие риски. Кроме того, работодатель обязан предоставлять тем, кто работает на высоте, средства индивидуальной и коллективной защиты.

Источник: Reuters

Также руководители должны будут организовать бесплатную перевозку сотрудников до строительных объектов на предназначенных для таких перевозок транспортных средствах — и по заранее утвержденному маршруту. Посмотреть полный список изменений можно в самом документе.

Длинные выходные и полтора месяца на Ямайке

И, возможно, две самые приятные новости ноября. В начале месяца россиян ждут длинные выходные.

Как напоминал Роструд, в этом году День народного единства выпадает на воскресенье, 4 ноября, то есть нерабочими будут 3, 4 и 5 ноября — суббота, воскресенье и понедельник соответственно.