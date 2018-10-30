Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Новые штрафы для автомобилистов и для дачников, приостановка выдачи новых ОМС и другие новшества.
Новые штрафы для автомобилистов и для дачников, приостановка выдачи новых ОМС и другие новшества.
Столичным дачникам придется заплатить за борщевик на их участках, а автомобилистам — за отсутствие у автомобиля полиса ОСАГО или зимней резины. Кроме того, с ноября в России приостановят выдачу новых полисов обязательного медицинского страхования. Зато в стране появится новый портал госзакупок, рассчитанный в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса. Эти и другие новшества предстоящего месяца — в обзоре, подготовленном «Известиями».
Россиянам, желающим оформить полис обязательного медицинского страхования нового образца, нужно успеть подать документы до 1 ноября. Временно приостановить их выдачу после этой даты ранее пообещали в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).
«Все полисы, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь по программам обязательного медицинского страхования будет оказываться по ним в полном объеме», — говорится на сайте ФОМСа.
Как заверяют в фонде, возобновить процесс должны с января 2019 года.
Чтобы подать заявление на замену полиса, нужно прийти в страховую медицинскую организацию, которая вас обслуживает, — ее контакты указаны на уже выданном документе.
Если же вас не устраивает работа собственно страховой организации, ее вы тоже вправе поменять — правда, сделать это можно лишь один раз в год и опять же в срок до 1 ноября.
«С перечнем страховых медицинских организаций и их деятельностью можно ознакомиться на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации», — говорится на сайте ФОМСа.
Если подать документы на замену полиса или страховой организации или и того, и другого вы не успели, придется дожидаться начала следующего, 2019 года.
С ноября 2018 года столичным автовладельцам, не оформившим ОСАГО, начнут приходить штрафы. О планах установить на дорогах специальные камеры, способные «опознать» автомобиль, на который не была оформлена страховка, стало известно еще в октябре 2018 года.
«Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать в ноябре. В настоящий момент идет объединение баз для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает МВД РФ», — сообщили тогда в Центре организации дорожного движения.
Таким образом в Российском союзе автостраховщиков рассчитывают довести до 100% количество машин, у которых есть страховка. Сейчас, по данным организации, в Москве без нее ездят около 6% автомобилистов.
Сумма штрафа может составить до 800 рублей. При этом ограничений на количество выписанных таким образом штрафов законом не предусмотрено — это означает, что формально
Этим новшества для автомобилистов не ограничатся — с 11 ноября вступят в силу изменения в части технического регламента Таможенного союза (в него помимо России входят Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия), касающейся безопасности автотранспорта.
Они подразумевают запрет на эксплуатацию машин на «летней» резине в зимний период, то есть в декабре, январе и феврале. Коснется этот запрет легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т. Также с этого момента в техрегламенте появится норма, запрещающая установку на одну ось автомобиля резины разных моделей или колес разного размера.
Дачникам, а также всем владельцам земельных участков в Московской области стоит задуматься об их состоянии — с 1 ноября владельцам земли, поросшей борщевиком, придется платить штрафы, которые составят от 2 тыс. рублей для физлиц до 1 млн для юридических лиц. О планах ввести такую меру стало известно летом 2018 года.
«Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей», — пояснили журналистам в Мособлдуме.
Такое распространение борщевика подмосковные чиновники объяснили большим количеством заброшенных земель — однако
Предполагается, что новая мера позволит повлиять на землевладельцев, которые не занимаются своими участками.
Сразу несколько изменений в конце осени ждут представителей бизнеса — в первую очередь малого и среднего.
Решение о создании такого торгового агрегатора приняли в мае, с лета 2018 года платформа работала в тестовом режиме, однако теперь ее использование для организаций, желающих разместить заказ в пределах указанных сумм, или, наоборот, подрядчиков, готовых работать в этих рамках, станет обязательным.
«Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти — с 1 ноября 2018 года. Цель принятого решения — расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам», — говорится в сопроводительном документе, опубликованном весной 2018-го на сайте кабмина.
Предполагается, что использование такого агрегатора позволит потенциальному покупателю найти оптимальное по соотношению цены и качества предложение, а представителям бизнеса, в первую очередь малого и среднего, даст новые возможности получать госзаказы.
С ноября также изменится отчетность по
Впрочем, изменения будут незначительными — там, где он уже действует, в новой форме отчетности появится отдельная строка для внесения данных о кассовых аппаратах, работающих в режиме онлайн (установить их российские предприниматели должны были еще летом).
В частности, новые правила обязывают работодателей проводить спецоценку условий труда. В случае если условия являются вредными или опасными, работодатели обязаны принять меры для того, чтобы снизить возникающие риски. Кроме того, работодатель обязан предоставлять тем, кто работает на высоте, средства индивидуальной и коллективной защиты.
Также руководители должны будут организовать бесплатную перевозку сотрудников до строительных объектов на предназначенных для таких перевозок транспортных средствах — и по заранее утвержденному маршруту. Посмотреть полный список изменений можно в самом документе.
И, возможно, две самые приятные новости ноября. В начале месяца россиян ждут длинные выходные.
Ну, а для тех, кто готов отдыхать и дольше, — с конца ноября граждане России, приехавшие на Ямайку как туристы, смогут оставаться в стране вечного солнца 90 дней. Ранее срок пребывания ограничивался 60 днями, однако летом 2018 года его решено было продлить.