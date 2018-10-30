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01:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко поделился секретами спорта для мужиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о значимости спорта в своей жизни. Его слова передает БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю спорту. У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую больше заниматься на улице», — сказал он на встрече с представителями Белорусского республиканского союза молодежи.

«Утром надо 30−45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс», — добавил белорусский лидер.

Одним из основных увлечений Лукашенко является хоккей. Белорусский лидер регулярно тренируется и принимает участие в товарищеских матчах. В январе он принял участие в выставочном матче против сборной ОАЭ на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея. Тогда он забросил три шайбы и сделал три ассиста, а также получил двухминутное удаление за падение на игрока соперника после вбрасывания.

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