Львята вместо кошек. Почему европейцы заводят диких животных?

В одной из парижских квартир они нашли на кровати львенка, а в шкафу — его владельца, 30-летнего жителя французской столицы, которого подозревали в незаконной торговле животными.

Это не первый случай за последнее время, когда в Европе находят львят.

В прошлом году полиция в одной из парижских квартир нашла сильно истощенного львенка. А в Нидерландах сотрудники правоохранительных органов обнаружили брошенную в поле клетку с львенком.

Что происходит? Почему в Европе стали находить этих диких животных? Журналисты Би-би-си обратились за комментариями к защитникам дикой природы.

Как львята попадают в Европу?

По данным полиции и экспертов, вряд ли львята, которые нелегально содержатся в частных зоопарках и квартирах в Европе, были рождены в дикой природе.

Скорее всего, они родились в неволе в Европе. Они могли принадлежать частным владельцам, безответственным разводчикам, нелегальным зоопаркам и циркам. Лоис Леланшон эксперт по дикой природе из Международного фонда защиты животных

Этого львенка привезли в Турцию контрабандным путем

По словам эксперта, вывезти детеныша дикого экзотического животного из Африки или Азии — это довольно сложное и рискованное предприятие, потому что сейчас сотрудники таможенной службы хорошо обучены и умеют пресекать подобные попытки.

Однако известен ряд случаев, когда люди пытались пронести через зону пограничного контроля аэропорта «большую кошку» или другое дикое животное.

Ричард Томас из службы мониторинга торговли дикой природой Traffic согласен с тем, что недавно найденные в Европе львята скорее родились в неволе, но он не исключает и то, что они могли быть вывезены из других стран.

«Бывает так, что в аэропорту животное действительно не заметили. В некоторых странах сотрудники таможни заинтересованы в том, чтобы “не замечать” подобного рода багаж», — говорит Ричард Томас.

Кто покупатель?

Как правило, это весьма состоятельные люди.

Подозреваемый, который прятался в парижском шкафу, пытался продать животное за 10 тыс. евро (около 11, 5 тыс. долларов) через социальные сети.

«Скорее всего, покупателем мог бы стать тот, кто считает, что содержание львенка в качестве домашнего животного поможет ему ощутить себя могущественным и неуязвимым. Те, кто держит таких животных, как правило, богаты, обладают властью и считают себя выше закона, либо являются авторитетами в преступном мире», — говорит Ричард Томас.

Герой Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» держал домашнего тигра

По словам Ричарда Томаса, в немалой степени такому восприятию диких животных способствовал кинематограф.

«Вспомните Аль Пачино с его домашним тигром в фильме «Лицо со шрамом» или плохого парня в исполнении Хавьера Бардена из фильма «007: Координаты «Скайфолл» с его комодским вараном», — напоминает Ричард Томас.

В 2009 году итальянская полиция изъяла крокодила, который содержался в качестве питомца в доме одного из главарей мафиозной группировки.

Но, по словам Лоиса Леланшона, чаще всего люди решаются завести дикое животное из-за банального незнания.

«Это люди, которые считают, что львята — очень милые, экзотичные и необычные животные. Но они не берут во внимание то, что животное нуждается совсем в других условиях жизни, и не учитывают вопросы безопасности — вполне закономерные, когда вы решаетесь завести дикого животного вроде льва», — говорит Леланшон.

Обычных кошек в качестве домашних питомцев некоторым уже не хватает

Почему завести льва — не очень хорошая идея?

Для начала, надо сказать, что эти дикие животные представляют опасность для человека.

«В отличие от собак, которые уже в течение многих веков являются домашними животными, эти дикие животные не были одомашены и их не разводили в неволе. Поэтому очень маловероятно, что их можно будет приручить, даже если вы взяли его к себе с самого раннего возраста», — говорит Ричард Томас.

«Дикие животные остаются дикими и могут быть опасными. Они могут представлять опасность в том числе и для своего хозяина и его близких, особенно если им удастся убежать из неволи», — говорит он.

Чаще всего владельцы диких животных, когда их питомцы подрастут, пытаются избавиться от них. Либо питомец решается на побег

И такие дикие питомцы действительно часто убегают от своих хозяев. В 2011 году полиция в штате Огайо была вынуждена застрелить несколько медведей, волков, тигров и львов, бежавших от своих владельцев.

Еще одно обстоятельство, которое стоит принимать во внимание, — это условия обитания, в которых нуждается животное. «Многие владельцы частных зоопарков не могут создать условия, необходимые для жизни диких животных. Львы, например, не едят собачью еду, и им нужна большая террритория», — говорит Леланшон.

Что происходит с животными?

Многие владельцы отказываются от животного, когда оно вырастает и становится неуправляемым. Ричард Томас приводит в пример недавний случай в Нидерландах.

Этого львенка нашли в голландской провинции Утрех | Источник: AFP 2018

Есть случаи, когда хозяин дикого животного добровольно передает его властям города, однако, по словам Лоиса Леланшона, такое происходит довольно редко, поскольку владельцу могут быть предъявлены соответствующие обвинения.

Когда полиция находит дикого животного, которого выбросил его хозяин, в первую очередь она интересуется состоянием животного.

«Когда животное изымают у хозяев, в первую очередь его осматривают ветеринары, чтобы оценить состояние здоровья, а также понять, какую опасность оно может представлять», — отмечает эксперт.

«Если животное здорово, полиция ищет, где его можно временно содержать. Это может быть центр дикой природы, зоопарк или заповедник», — говорит Леланшон. Животное остается во временном центре размещения, пока не будет найдено место, где его смогут выпустить на волю.

Именно так произошло со львенком, который был обнаружен полицией в одной из парижских квартир в прошлом году.

Животное должно вернуться в привычную среду обитания

Животное, когда его обнаружили, было очень истощено. Львенка подлечили, откормили и позже отпустили на волю в заповеднике в Южной Африке.