На закупки машин скорой помощи и школьных автобусов выделили 5 млрд рублей
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в общем размере 5 миллиардов рублей для дополнительной поставки в 2018 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства», — говорится в справке к распоряжению.
Согласно документу, на дополнительные закупки не менее 800 автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тысячи школьных автобусов выделяется по 2,5 миллиарда рублей.
Отмечается, что поставщиками автомобилей и автобусов определены крупнейшие российские автопроизводители — ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс», ООО «ПАЗ», ООО «КАВЗ» и ООО «ВОЛГАБАС».