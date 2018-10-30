На закупки машин скорой помощи и школьных автобусов выделили 5 млрд рублей

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в общем размере 5 миллиардов рублей для дополнительной поставки в 2018 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства», — говорится в справке к распоряжению.

Согласно документу, на дополнительные закупки не менее 800 автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тысячи школьных автобусов выделяется по 2,5 миллиарда рублей.