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06:51 (мск), источник: РИА Новости

На закупки машин скорой помощи и школьных автобусов выделили 5 млрд рублей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении пяти миллиардов рублей на дополнительные закупки машин скорой помощи и школьных автобусов, документ размещен на сайте кабмина.

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«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в общем размере 5 миллиардов рублей для дополнительной поставки в 2018 году в субъекты Федерации новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства», — говорится в справке к распоряжению.

Согласно документу, на дополнительные закупки не менее 800 автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тысячи школьных автобусов выделяется по 2,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что поставщиками автомобилей и автобусов определены крупнейшие российские автопроизводители — ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс», ООО «ПАЗ», ООО «КАВЗ» и ООО «ВОЛГАБАС».

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