Роскачество рассказало, как выбрать вкусную тыкву
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать вкусную тыкву, чем отличаются виды этого овоща, и в чем его польза, говорится в сообщении организации.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать вкусную тыкву, чем отличаются виды этого овоща, и в чем его польза, говорится в сообщении организации.
Всего существует три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Крупноплодная тыква представляет собой крупные округлые плоды, масса которых может достигать нескольких сотен килограммов.
«Этот сорт характеризуются разнообразной окраской … от кремового до
Твердокорая тыква тоже круглая, но не дает крупных плодов, зато быстро спеет и у нее самые вкусные семена. «Мякоть ее немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов, пюре. По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а мякоть — более волокнистая и рыхлая», — уточняют специалисты.
Мускатная тыква, по словам экспертов, самая вкусная и сладкая. «Ее мякоть имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон. Кстати, ее мякоть может содержать до 11,5% сахаров, что делает ее хорошим десертом», — сообщает Роскачество. Эксперты уточняют, что наибольшее распространение получили сорта грушевидной формы — «Баттернат» (масляный орех), которые и преобладают в торговле.
При этом некоторые плоды тыквы могут горчить — это связано с содержанием в них кукурбитацина — соединения, характерного для всех представителей семейства тыквенных.
Тыквы всех видов содержат много сахаров, пектина и каротина. Богата тыква и минералами, прежде всего калием, кальцием, фосфором. В семенах содержится большое количество жиров и белков.
«Выбирая тыкву в магазине в первую очередь, следует ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим. Корка плода должна быть плотной, без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой — хвостиком. Размер, цвет плода существенного влияния на его потребительские свойства не оказывает», — отмечают специалисты. Кроме того, ради санитарной безопасности они не рекомендуют покупать половинки тыквы.