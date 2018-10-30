Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разрешить самооборону: россиянам разрешат калечить преступников
При покупке зимней резины россияне не ориентируются на погоду
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Отец сокурсника керченского убийцы рассказал о Рослякове
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
«Путин забрал у США из-под носа военную базу» - эксперт
Заявление Порошенко после встречи с Лукашенко
Смертельно больные Рыбин и Сенчукова сделали признание об аборте
Прощание с Караченцовым вызвало негодование в РФ
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы
Ничья «Спартака». Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Порошенко: «Уберите свои войска, Россия»
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие ноги
89-летний клиент отомстил проститутке за отказ
В МИД отреагировали на новость об ультиматуме военным РФ
Украина допустила потерю еще одной территории
Фоторепортажи
12Китай открыл самый длинный мост в мире
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
10:38 (мск), источник: RTVi

Министр просвещения России: изучать «Илиаду» и «Одиссею» в пятом классе рано

Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что творчество древнегреческого поэта Гомера слишком трудное и непонятное для пятиклассников. Об этом она сказала 29 октября на встрече с участниками российского движения школьников.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Васильева добавила, что в поэмах Гомера школьникам «нужно объяснять каждое слово». «Я согласна, что “Илиада” и “Одиссея” для пятого класса — это рано», — заметила министр.

Читайте также
В Греции нашли глиняный фрагмент «Одиссеи»

Сейчас поэмы Гомера обзорно изучают в средней школе. Подробный анализ древнегреческого эпоса проходят в вузах на кафедрах литературы и журналистики. Произведения, которые приписывают авторству поэта Гомера, рассказывают об истории Древней Греции и считаются ранними образцами художественной литературы Запада. .

«Илиада» посвящена последним неделям затяжной Троянской войны, а в «Одиссеи автор описывает возвращение героя после войны домой.

Считается, что поэмы Гомера трудны для восприятия, в том числеиз-за специфического «гомеровского языка» и многочисленных отсылок к мифам Древней Греции, историческим событиям античности.

Читайте также:

ФСБ отчиталась о задержании представителей ячейки ИГИЛ в Татарстане
В Италии ввели «красный» уровень опасности из-за непогоды, есть жертвы
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Производители ждут повышения цен на продукты при росте экосбора
Двое пострадавших при ЧП на плавучем доке остаются в реанимации
Россияне взяли рекордные кредиты для покрытия кредитов
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года
СМИ: Трамп занимается личными делами, а не своими обязанностями
Лукашенко поделился секретами спорта для мужиков
Спорт
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы Тяжелые три очка Питера
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
400 л.с. и полный привод: в Россию приедет очень дорогая Kia На российском рынке новое поколение роскошного седана Kia K900 придёт на смену модели Quoris
Кино
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым В «Ленкоме» состоялось прощание с народным артистом, скончавшимся после тяжелой болезни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Дети
4-летняя дочь Тимати уже делает маникюр Бабушка Алисы сходила с ней в салон красоты
Леди
6 ежедневных привычек, из-за которых ты быстро стареешь Мимику сложно контролировать, но некоторые привычки образуют заломы, с которыми потом будет трудно бороться
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь