Министр просвещения России: изучать «Илиаду» и «Одиссею» в пятом классе рано

Источник: РИА "Новости"

Васильева добавила, что в поэмах Гомера школьникам «нужно объяснять каждое слово». «Я согласна, что “Илиада” и “Одиссея” для пятого класса — это рано», — заметила министр.

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Сейчас поэмы Гомера обзорно изучают в средней школе. Подробный анализ древнегреческого эпоса проходят в вузах на кафедрах литературы и журналистики. Произведения, которые приписывают авторству поэта Гомера, рассказывают об истории Древней Греции и считаются ранними образцами художественной литературы Запада. .

«Илиада» посвящена последним неделям затяжной Троянской войны, а в «Одиссеи автор описывает возвращение героя после войны домой.

Считается, что поэмы Гомера трудны для восприятия, в том числе из-за специфического «гомеровского языка» и многочисленных отсылок к мифам Древней Греции, историческим событиям античности.