В Испании выпал снег после 25 градусов тепла
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В солнечной Испании после 25 градусов тепла выпал снег, сообщает телеканал «МИР 24».
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В солнечной Испании после 25 градусов тепла выпал снег, сообщает телеканал «МИР 24».
Арктический фронт прошелся по всей территории страны, а северные районы непогода и вовсе парализовала.
Столбик термометра в зоне Пиренейских гор опустился до минус 8 градусов, образовались сугробы по колено. Местных жителей непогода застала врасплох. На транспорте с летней резиной они пытались маневрировать по обледенелым дорогам.
По информации метеорологов, последний раз такая ранняя зима в Испании наблюдалась 10 лет назад.
Осложняет ситуацию шквалистый ветер. В некоторых школах на севере страны отменены занятия.