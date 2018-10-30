В Испании выпал снег после 25 градусов тепла

Арктический фронт прошелся по всей территории страны, а северные районы непогода и вовсе парализовала. Из-за мощного снегопада остались без света около 50 тыс. домов, перекрыты национальные трассы. Не работают несколько морских портов.

Столбик термометра в зоне Пиренейских гор опустился до минус 8 градусов, образовались сугробы по колено. Местных жителей непогода застала врасплох. На транспорте с летней резиной они пытались маневрировать по обледенелым дорогам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qVZ60O7wfpU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации метеорологов, последний раз такая ранняя зима в Испании наблюдалась 10 лет назад.