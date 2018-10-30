Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кардинальный поворот в деле футболистов: новые условия Пака
Российская фигуристка устроила стриптиз на льду после победы
Мария Погребняк призналась, что уроки ее сыновей делает вся семья
«Уберите свои войска, Россия»: Порошенко на встрече с Лукашенко
Как дизайнер обустроила удобную трешку на 58 квадратах
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
«Путин забрал у США из-под носа военную базу» - эксперт
Заявление Порошенко после встречи с Лукашенко
Смертельно больные Рыбин и Сенчукова сделали признание об аборте
Прощание с Караченцовым вызвало негодование в РФ
Главный тренер мадридского «Реала» отправлен в отставку
Роналду рассказал, почему покинул «Реал»
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Порошенко: «Уберите свои войска, Россия»
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие ноги
89-летний клиент отомстил проститутке за отказ
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
8Рим завалило льдом
12:11 (мск), источник: Интерфакс

Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность, в том числе выплату налогов, из-за отсутствия исполнительного директора организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Предыдущий исполнительный директор фонда Антон Малышев был освобожден от должности 17 октября. Новый руководитель пока не назначен.

«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам фонда временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по гражданско-правовым договорам», — говорится в письме фонда, направленном советнику президента РФ Владимиру Толстому.

Кроме того, в обязанности исполнительного директора входит организация и проведение отбора российских кинематографических компаний для оказания им господдержки, а также определение форм, порядка и условий финансирования проектов. «С учетом того, что высший коллегиальный орган и исполнительный директор Фонда кино в настоящее время не назначены, проведение конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года, не представляется возможным», — говорится в письме.

Там отмечается, что в ближайшее время наступят сроки оплаты коммунальных услуг, аренды здания и сроки выплаты заработной платы сотрудникам Фонда кино.

Новость
Фонд Кино разъяснил ситуацию с выделенными на «Суперпапу» и «Боба» средствами

В Фонде кино «Интерфаксу» подтвердили факт существования письма и добавили, что оно также было направлено в Минкультуры и правительство РФ.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, или Фонд кино, занимается поддержкой отечественной кинематографии, повышением ее конкурентоспособности, созданием условий для производства фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризацией российского кино в стране и за рубежом.

В сентябре сообщалось, что МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда Кино. Информированный источник пояснял «Интерфаксу», что речь идет о сумме не менее 10 млн рублей, выделенных на съемки фильма «Суперпапа» и мультфильма «Боб». В Фонде Кино, в свою очередь, заявили, что суды по взысканию средств, выделенных на «Superпапу» «Боба», выиграны, но у приставов не получалось вернуть средства.

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Биологи «воскресили» одного из древнейших предков человека
Исторический центр Венеции затопило почти на 75% (фото)
Авианосец «Адмирал Кузнецов» поврежден при аварии плавучего дока
Кокорин и Мамаев смогут играть за тюремные команды
Роналду раскрыл имя главного виновника его ухода из «Реала»
Можно ли предотвратить падение самолета?
Спорт
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы Тяжелые три очка Питера
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
400 л.с. и полный привод: в Россию приедет очень дорогая Kia На российском рынке новое поколение роскошного седана Kia K900 придёт на смену модели Quoris
Кино
Чурикова, Фрейндлих, Миронова и другие на юбилее фонда «Артист» Звезды советского и российского кино приняли участие в праздничном концерте
Недвижимость
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
В чем часто заблуждаются люди, оформляя недвижимость
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Дети
Сын Виктора Цоя: «Отец — это по-прежнему личное и сокровенное» Александр дал откровенное интервью впервые за много лет (фото)
Леди
6 ежедневных привычек, из-за которых ты быстро стареешь Мимику сложно контролировать, но некоторые привычки образуют заломы, с которыми потом будет трудно бороться
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь