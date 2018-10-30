Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность, в том числе выплату налогов,
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность, в том числе выплату налогов,
Предыдущий исполнительный директор фонда Антон Малышев был освобожден от должности 17 октября. Новый руководитель пока не назначен.
«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам фонда временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по
Кроме того, в обязанности исполнительного директора входит организация и проведение отбора российских кинематографических компаний для оказания им господдержки, а также определение форм, порядка и условий финансирования проектов. «С учетом того, что высший коллегиальный орган и исполнительный директор Фонда кино в настоящее время не назначены, проведение конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года, не представляется возможным», — говорится в письме.
Там отмечается, что в ближайшее время наступят сроки оплаты коммунальных услуг, аренды здания и сроки выплаты заработной платы сотрудникам Фонда кино.
В Фонде кино «Интерфаксу» подтвердили факт существования письма и добавили, что оно также было направлено в Минкультуры и правительство РФ.
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, или Фонд кино, занимается поддержкой отечественной кинематографии, повышением ее конкурентоспособности, созданием условий для производства фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризацией российского кино в стране и за рубежом.
В сентябре сообщалось, что МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда Кино. Информированный источник пояснял «Интерфаксу», что речь идет о сумме не менее 10 млн рублей, выделенных на съемки фильма «Суперпапа» и мультфильма «Боб». В Фонде Кино, в свою очередь, заявили, что суды по взысканию средств, выделенных на «Superпапу» «Боба», выиграны, но у приставов не получалось вернуть средства.