Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность

Источник: РИА "Новости"

Предыдущий исполнительный директор фонда Антон Малышев был освобожден от должности 17 октября. Новый руководитель пока не назначен.

«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам фонда временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по гражданско-правовым договорам», — говорится в письме фонда, направленном советнику президента РФ Владимиру Толстому.

Кроме того, в обязанности исполнительного директора входит организация и проведение отбора российских кинематографических компаний для оказания им господдержки, а также определение форм, порядка и условий финансирования проектов. «С учетом того, что высший коллегиальный орган и исполнительный директор Фонда кино в настоящее время не назначены, проведение конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года, не представляется возможным», — говорится в письме.

Там отмечается, что в ближайшее время наступят сроки оплаты коммунальных услуг, аренды здания и сроки выплаты заработной платы сотрудникам Фонда кино.

В Фонде кино «Интерфаксу» подтвердили факт существования письма и добавили, что оно также было направлено в Минкультуры и правительство РФ.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, или Фонд кино, занимается поддержкой отечественной кинематографии, повышением ее конкурентоспособности, созданием условий для производства фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризацией российского кино в стране и за рубежом.