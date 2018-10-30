С 1970-х годов человечество уничтожило 60% животных на планете
Люди уничтожают среду обитания животных ради сельского хозяйства и продолжает истреблять их ради пищи.
Люди уничтожают среду обитания животных ради сельского хозяйства и продолжает истреблять их ради пищи.
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Человечество уничтожило 60% млекопитающих, птиц, рептилий и рыб, начиная с 1970-х годов, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Основную опасность для природы представляет уничтожение естественной среды обитания ради сельскохозяйственных нужд. Три четверти суши в настоящее время так или иначе были затронуты человеком. Другая проблема — это истребление животных ради пищи. Не менее 300 видов млекопитающих полностью исчезли в результате охоты человека. Океаны наоборот переполнены рыбой, но половина ее выращивается искусственно.
Также негативную роль играет химическое загрязнение: половина живущих в мире касаток уже обречены погибнуть
Самая плачевная ситуация в Южной и Центральной Америке, где популяции позвоночных сократились на 89%
Постоянно растущее потребление ресурсов планеты уничтожает среду обитания, которая формировалась миллиарды лет и от которой зависит чистый воздух и чистая вода, необходимые самому человечеству. Больше всего страдают реки и озера — там популяции диких видов сократились на 83%
Исследователи полагают, что всего за историю цивилизации были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений. Даже если бы уничтожение видов остановилось сегодня, природе потребуется 5−7 млн лет, чтобы восстановиться.
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