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11:35 (мск), источник: Интерфакс

С 1970-х годов человечество уничтожило 60% животных на планете

Люди уничтожают среду обитания животных ради сельского хозяйства и продолжает истреблять их ради пищи.

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Источник: AP 2018

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Человечество уничтожило 60% млекопитающих, птиц, рептилий и рыб, начиная с 1970-х годов, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Подготовленный WWF совместно с Лондонским зоологическим обществом Индекс живой планеты показывает, что в период с 1970-го по 2014 год планета лишилась 60% видов; четыре года назад этот показатель составлял 52%.

Основную опасность для природы представляет уничтожение естественной среды обитания ради сельскохозяйственных нужд. Три четверти суши в настоящее время так или иначе были затронуты человеком. Другая проблема — это истребление животных ради пищи. Не менее 300 видов млекопитающих полностью исчезли в результате охоты человека. Океаны наоборот переполнены рыбой, но половина ее выращивается искусственно.

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Также негативную роль играет химическое загрязнение: половина живущих в мире касаток уже обречены погибнуть из-за используемых в электротехнике и практически не перерабатываемых полихлорированных бифенилов. В это же время, человек переселяет в природу агрессивные виды из других регионов, а также активно торгует животными, способствуя распространению болезней.

Самая плачевная ситуация в Южной и Центральной Америке, где популяции позвоночных сократились на 89% из-за постоянного уничтожения диких лесов. Каждые два месяца исчезает часть тропической саванны размером с Лондон.

Постоянно растущее потребление ресурсов планеты уничтожает среду обитания, которая формировалась миллиарды лет и от которой зависит чистый воздух и чистая вода, необходимые самому человечеству. Больше всего страдают реки и озера — там популяции диких видов сократились на 83% из-за использования пресной воды в сельском хозяйстве и строительства дамб. Специалисты WWF называют отказ от мяса одним из путей сокращения урона, наносимого дикой природе.

По словам экспертов, сейчас в мире началась шестая волна массового вымирания, но причиной первой стал конкретный вид — человек.

Исследователи полагают, что всего за историю цивилизации были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений. Даже если бы уничтожение видов остановилось сегодня, природе потребуется 5−7 млн лет, чтобы восстановиться.

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