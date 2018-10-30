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11:20 (мск), источник: Mail Новости

Исторический центр Венеции оказался под водой (фото)

Закрыты многие достопримечательности, но туристов потоп не пугает.

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Из-за сильных осадков в Венеции резко поднялся уровень воды, в результате чего практически весь город оказался затоплен. По сообщению местных СМИ, стихия затронула почти 75% всех территорий города.

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Из-за этого власти Венеции вынуждены были закрыть площадь Святого Марка.

Сообщается, что уровень воды поднялся до отметки 156 сантиметров. Это самое сильное наводнение в городе с 2012 года.

Несмотря на то, что местные власти частично справились с проблемой, есть опасения, что если погодные условия не изменятся, то могут повториться последствия наводнения 1966 года, когда уровень воды превысил привычный почти на два метра.

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Однако стихийное бедствие не испортило настроение жителей и гостей итальянского города. По улицам группы туристов передвигаются в резиновых сапогах, которые тут можно получить в гостиницах бесплатно.

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