Исторический центр Венеции оказался под водой (фото)
Закрыты многие достопримечательности, но туристов потоп не пугает.
Закрыты многие достопримечательности, но туристов потоп не пугает.
Несмотря на то, что местные власти частично справились с проблемой, есть опасения, что если погодные условия не изменятся, то могут повториться последствия наводнения 1966 года, когда уровень воды превысил привычный почти на два метра.
Однако стихийное бедствие не испортило настроение жителей и гостей итальянского города. По улицам группы туристов передвигаются в резиновых сапогах, которые тут можно получить в гостиницах бесплатно.
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