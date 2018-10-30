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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Ученые «воскресили» одного из древнейших предков человека

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Биологи из Китая и США создали синтетическую бактерию, похожую по своим свойствам на предков митохондрий — главных «энергостанций» в клетках человека, других животных, а также грибов и растений. Результаты опытов с ними были представлены в журнале PNAS.

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Источник: Reuters

«Эти искусственные организмы позволят нам проверить две ключевых теории, описывающих эволюцию жизни — переход из “мира РНК” в “мир ДНК”, а также то, как появились предки многоклеточных животных. Они позволяют нам искать ответы на те эволюционные вопросы, которые в прошлом считались неразрешимыми», — заявил Питер Шульц (Peter Schultz) из Института Скриппса в Ла-Хойе (США).

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Древнейший союз

По современным представлениям, эукариоты — сложные клетки с обособленным ядром и полным «набором» других органелл — появились в результате «ассимиляции» их предками различных бактерий и архей. Характерным примером этого процесса являются митохондрии — клеточные «энергетические станции», синтезирующие основную «энерговалюту» клеток — молекулы АТФ.

Они отделены от остальной части клетки двойной мембраной, похожей на оболочку бактерии, а также обладают своей собственной ДНК и системой синтеза белков. Органы фотосинтеза растений и водорослей — хлоропласты — имеют аналогичную природу. «Приручение» митохондрий, как сегодня считают биологи, было ключевым шагом в эволюции наших одноклеточных предков.

Так как митохондрии играют критически важную роль в жизни клеток и человека, и всех остальных эукариот, многие ученые сегодня считают, что это «приручение» произошло на самых первых этапах эволюции многоклеточных живых существ, еще до того, как разделились предки простейших, животных, грибов и растений.

Шульц и его коллеги создали первый «инструмент», который позволяет проверить, так ли это, и понять, как бактерии смогли проникнуть и выжить внутри клеток наших древнейших предков. Для этого они кардинально переработали ДНК обычной кишечной палочки, вставив в нее гены синтеза АТФ и выбросив оттуда все «лишнее», а также сделав бактерию зависимой от поступления определенных нутриентов из клетки-«хозяина».

Клеточная взаимопомощь

В частности, эта синтетическая «митохондрия» не могла самостоятельно производить витамин В1, критически важный для выживания и размножения микробов, а также в ее геноме отсутствовал целый ряд других критически важных генов.

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Вдобавок, ее оболочка была модифицирована таким образом, что подобные бактерии стали незаметными для врожденной иммунной системы «хозяев», но при этом неспособными самостоятельно жить во внешней среде.

Этих «кишечных палочек» ученые вставили в клетки дрожжей, претерпевших аналогичные изменения — их митохондрии были необратимым образом повреждены, что фактически лишало их притока АТФ и обрекало на стагнацию или смерть. Соответственно, выходом из этой ситуации, если теория о «приручении» митохондрий верна, должны были стать их новые «сожители».

Как оказалось, это действительно было так — появление микробов внутри клеток дрожжей оживило их и позволило им начать цикл размножения, перенося вместе собой часть новых «митохондрий». В целом, ученые не нашли никаких проблем с работой их синтетических «фабрик АТФ» на протяжении более чем 40 циклов деления дрожжей, что говорит о жизнеспособности подобного подхода в изучении эволюции жизни.

В ближайшее время генетики планируют еще сильнее «очистить» геном кишечной палочки, постепенно приближая ее к реальным митохондриям. Новые эксперименты, как надеются Шульц и его коллеги, помогут нам понять, когда и как наши предки научились подобному симбиозу.

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