Глава Ингушетии открыл первый в республике бассейн для женщин
МАГАС, 30 октября. /ТАСС/ — Плавательный комплекс также смогут посещать матери с малолетними детьми.
МАГАС, 30 октября. /ТАСС/ — Плавательный комплекс также смогут посещать матери с малолетними детьми.
Первый в Ингушетии бассейн для женщин открылся в Магасе рядом с главным корпусом Ингушского государственного университета (ИнгГУ), в церемонии открытия принял участие глава республики
«Глава Республики Ингушетия
По данным
«Посещать плавательный комплекс смогут все желающие, в том числе матери с малолетними детьми, для которых созданы необходимые условия — всего до 500 человек в день», — добавили в
Двадцатипятиметровый бассейн находится на первом этаже. Второй этаж здания отведен под залы для занятий на тренажерах, для групповых и секционных тренировок, массажные и медицинские кабинеты. Учреждению по намерены присвоить имя Асият Тутаевой, героически погибшей во время Великой Отечественной войны.