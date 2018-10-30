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14:58 (мск), источник: ТАСС

Глава Ингушетии открыл первый в республике бассейн для женщин

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/ — Плавательный комплекс также смогут посещать матери с малолетними детьми.

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Источник: ingushetia.ru

Первый в Ингушетии бассейн для женщин открылся в Магасе рядом с главным корпусом Ингушского государственного университета (ИнгГУ), в церемонии открытия принял участие глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

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«Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров принял участие в открытии плавательного бассейна Ингушского государственного университета (ИнгГУ)… Этот же [бассейн] приспособлен исключительно под женскую аудиторию», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, здание бассейна расположено рядом с главным корпусом университета, потому что на этой территории планируется открыть студенческий городок: учебный корпус, преподавательское и студенческое общежития, научную библиотеку.

«Посещать плавательный комплекс смогут все желающие, в том числе матери с малолетними детьми, для которых созданы необходимые условия — всего до 500 человек в день», — добавили в пресс-службе.

Двадцатипятиметровый бассейн находится на первом этаже. Второй этаж здания отведен под залы для занятий на тренажерах, для групповых и секционных тренировок, массажные и медицинские кабинеты. Учреждению по намерены присвоить имя Асият Тутаевой, героически погибшей во время Великой Отечественной войны.

Источник: ingushetia.ru
Источник: ingushetia.ru
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