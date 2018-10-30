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13:08 (мск), источник: Mail Новости

Джастин Бибер, не умеющий есть буррито, оказался фейковым

Крупные СМИ несколько дней обсуждали странный снимок звезды.

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25 октября в Сети появилось фото канадского певца Джастина Бибера, который, сидя на лавочке в парке, «неправильно» ест буррито — выгрызая середину.

Знает ли Джастин Бибер, как надо есть буррито?

Сначала снимок разлетелся по соцсетям, благодаря многочисленным перепостам (в том числе и знаменитостей), а затем попал на телевидение и страницы СМИ по всему миру.

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Пользователи и журналисты несколько дней с упоением обсуждали «глупого Бибера», пока не раскрылась правда — их всех жестоко разыграли видеоблогеры YouTube-канала Yes Theory. Парни выдержали небольшую паузу, а затем показали видео того, как снимали свой пранк.

Как оказалось, Джастин Бибер к снимку с фастфудом не имел никакого отношения — вместо него снимался его Instagram-двойник из Канады, которого специально привезли в Лос-Анджелес.

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Своим розыгрышем блогеры хотели показать, как в наше время просто манипулировать СМИ, если предоставить им определенные новости.

Кстати, после того, как парни рассказали о пранке, с ними связался менеджер настоящего Бибера Скутер Браун. Он похвалил их за идею и признался, что сам был удивлен, когда увидел фото своего клиента с буррито.

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