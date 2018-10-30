Джастин Бибер, не умеющий есть буррито, оказался фейковым
Крупные СМИ несколько дней обсуждали странный снимок звезды.
Крупные СМИ несколько дней обсуждали странный снимок звезды.
25 октября в Сети появилось фото канадского певца Джастина Бибера, который, сидя на лавочке в парке, «неправильно» ест буррито — выгрызая середину.
Сначала снимок разлетелся по соцсетям, благодаря многочисленным перепостам (в том числе и знаменитостей), а затем попал на телевидение и страницы СМИ по всему миру.
Пользователи и журналисты несколько дней с упоением обсуждали «глупого Бибера», пока не раскрылась правда — их всех жестоко разыграли видеоблогеры
Как оказалось, Джастин Бибер к снимку с фастфудом не имел никакого отношения — вместо него снимался его
Своим розыгрышем блогеры хотели показать, как в наше время просто манипулировать СМИ, если предоставить им определенные новости.
Кстати, после того, как парни рассказали о пранке, с ними связался менеджер настоящего Бибера Скутер Браун. Он похвалил их за идею и признался, что сам был удивлен, когда увидел фото своего клиента с буррито.
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