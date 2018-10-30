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13:49 (мск), источник: Интерфакс

Китай снял действовавший 25 лет запрет на торговлю рогами носорога

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Китай решил частично отменить запрет на торговлю костями тигров и рогами носорогов, сообщает «Би-би-си».

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Источник: AFP 2018

Оба вида находятся под угрозой исчезновения, с 1993 года в Китае действовал запрет на торговлю частями туш. Однако новое решение разрешает торговлю частями тел животных, содержащихся в неволе, в научных, культурных и медицинских целях.

Эксперты убеждены, что этот шаг приведет к росту спроса на этих животных и сведет на нет усилия по их сохранению.

Несмотря на то, что в законе прописано использование препаратов в больницах, специалисты констатируют, что торговля будет также вестись на черном рынке без каких-либо ограничений.

Части тел тигров и носорогов используются в традиционной китайской медицине. Их прописывают при лечении широкого круга заболеваний: от бессонницы до менингита, хотя эффективность такого рода препаратов не была научно доказана.

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