Китай снял действовавший 25 лет запрет на торговлю рогами носорога
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Китай решил частично отменить запрет на торговлю костями тигров и рогами носорогов, сообщает «Би-би-си».
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Китай решил частично отменить запрет на торговлю костями тигров и рогами носорогов, сообщает «Би-би-си».
Оба вида находятся под угрозой исчезновения, с 1993 года в Китае действовал запрет на торговлю частями туш. Однако новое решение разрешает торговлю частями тел животных, содержащихся в неволе, в научных, культурных и медицинских целях.
Несмотря на то, что в законе прописано использование препаратов в больницах, специалисты констатируют, что торговля будет также вестись на черном рынке без
Части тел тигров и носорогов используются в традиционной китайской медицине. Их прописывают при лечении широкого круга заболеваний: от бессонницы до менингита, хотя эффективность такого рода препаратов не была научно доказана.