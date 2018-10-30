Китай снял действовавший 25 лет запрет на торговлю рогами носорога

Источник: AFP 2018

Оба вида находятся под угрозой исчезновения, с 1993 года в Китае действовал запрет на торговлю частями туш. Однако новое решение разрешает торговлю частями тел животных, содержащихся в неволе, в научных, культурных и медицинских целях.

Эксперты убеждены, что этот шаг приведет к росту спроса на этих животных и сведет на нет усилия по их сохранению.

Несмотря на то, что в законе прописано использование препаратов в больницах, специалисты констатируют, что торговля будет также вестись на черном рынке без каких-либо ограничений.