В Нижегородском кремле обнаружены следы усадьбы XIII века

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Нижегородский кремль застраивался с самой высокой точки горы, которая сейчас называется Часовой. На соседнем мысу коренного волжского берега был построен древнейший нижегородский храм, названный в Лаврентьевской летописи «Спасским». Первые городские укрепления были деревянными, а строить кирпично-каменный кремль в 1509 году начал итальянский архитектор Пьетро Франческо.

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С момента основания города в кремле были монастыри. В краеведческой литературе упоминается, что в XIV—XV вв. еках в нижней части кремлевской территории — около Ивановского съезда — находился мужской Симеоновский монастырь, центром которого была деревянная Симеоновская церковь, сгоревшая вместе со всеми монастырскими строениями в городском пожаре 1715 года. В 1743 году на ее месте было построено кирпичное здание церкви Симеона Столпника, которая, как и другие храмы нижегородского кремля, была закрыта для служения в 1918 году и в 1928 году была полностью разрушена.

В 2017 году религиозные и общественные организации Нижнего Новгорода решили восстановить разрушенные храмы кремля. Предполагалось, что их можно восстановить на историческом месте в той части кремлевской территории, которая не была застроена в ХХ веке: в частности, речь шла о колокольне Спасо-Преображенского собора, Никольской и Симеоновской церквях.

Летом 2018 года ученые Волжской археологической экспедиции начали охранные раскопки в зоне предполагаемого строительства церкви Симеона Столпника.

Перед археологами стояла задача найти точное местоположение утраченной церкви: как оказалось, существовал только архивный план здания, а его локализация относительно современной застройки была неизвестна.

В разведочном шурфе, заложенном до начала масштабных раскопок, были найдены каменные фундаменты церкви, возле которых археологи заложили два раскопа общей площадью 240 квадратных метров.

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Изначально археологи предполагали найти каменные, а под ними — деревянные фундаменты Симеоновской церкви. Но в раскопе глубиной два метра исследователи обнаружили многочисленные культурные слои, самый ранний из которых относится ко времени основания Нижнего Новгорода.

Вскрытые раскопками культурные напластования можно условно разделить на три группы. Верхнюю группу образуют остатки фундамента южной стены кирпичного храма середины XVIII века. В этих слоях археологи нашли фрагменты половой керамической плитки, монеты XVIII—XIX вв. еков. Отложения средней группы сформированы во время существования деревянной Симеоновской церкви. С этими отложениями связано монастырское кладбище, которое по письменным источникам не было известно. Судя по стилистике нательных крестов, погребения на нем совершались в XVI—XVII вв. еках. На сравнительно небольшой площади ученые исследовали 302 погребения. Кроме монашествующих, здесь хоронили и мирян — вероятно, благодетелей монастыря и их родственников всех возрастных групп, от грудных детей до 70−80-летних старцев, как женщин, так и мужчин.

Мы не ожидали, что будет такой насыщенный погребениями некрополь. Обычно при церквях есть захоронения, и мы рассчитывали найти 10−20 погребений, но что их будет 300, никто предположить не мог. О том, что в этой части кремля существовал некрополь, не упоминалось ни в одном дошедшем до нас письменном источнике. Николай Грибов руководитель раскопа

Особенно интересные и ценные в археологическом отношении находки археологи нашли в нижней пачке культурных слоев, старший из которых относится к середине XIV — началу XV века, а самый древний датируется XIII веком. Уникальность этой группы средневековых напластований в том, что они отделены от монастырского кладбища непотревоженной прослойкой делювиальных отложений — грунтом, смытым со склона волжского берега во время дождей или таяния снега. Эти отложения, смытые еще до появления монастырского кладбища, обеспечили сохранность средневековых слоев. Но и внутри этой группы слои перемежаются такими же стерильными земляными прослойками: получилось, что каждый средневековый слой оказался законсервированным и не смешался с другими отложениями.

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Как отмечают ученые, эта ситуация уникальна для археологии Нижнего Новгорода — во всех остальных местах из-за позднейшего строительства культурные слои XIII—XIV представляют собой смешанную и достаточно узкую прослойку толщиной около 10−15 сантиметров. В раскопах 2018 года средневековые культурные отложения оказались разделенными, благодаря чему у исследователей Нижнего Новгорода впервые появилась возможность проследить, как изменялась местная материальная культура в эпоху средневековья.

Данные раскопок позволили выделить в средневековых напластованиях три основные части. В самых нижних слоях, соотносимых с временем основания Нижнего Новгорода, археологи обнаружили следы плетня, частокола и подпечную яму. Так же здесь обнаружены фрагменты женских стеклянных браслетов, украшенных цветной эмалью, железного шила, грузика от веретена — керамического пряслица.

Горловины многих сосудов этого времени имели характерный «домонгольский» профиль — резко отогнутый наружу край с округлым внутренним утолщением. Некоторые горшки были украшены не только линейным орнаментом, но и рядками прямоугольных отпечатков, образованных прокаткой зубчатого колесика.

Судя по находкам, освоение изученного участка началось еще в XIII веке, во время основания города на устье Оки или вскоре после заложения первой нижегородской крепости.

В те времена где-то поблизости от раскопанного участка, вероятно, располагалась косторезная мастерская: с нижними средневековыми прослойками связаны многочисленные обрезки рогов лося со следами обработки.

В верхних, наиболее поздних средневековых отложениях археологи обнаружили предметы, характерные для комплексов XIV столетия. Были найдены фрагмент венчика от поливного кашинного (керамического) сосуда, железный бронебойный пирамидальный наконечник стрелы квадратного сечения, фрагменты московской красноглиняной посуды.