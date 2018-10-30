Мелодия отчаяния. Как звучит курс биткоина (видео)
Пользователь Сети создал мелодию на основе курса криптовалюты.
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Пользователь Сети создал мелодию на основе курса криптовалюты.
Настоящим хитом в интернете стал видеоролик, который опубликовал в конце октября на своем
В коротком видео он озвучил изменения курса криптовалюты с 2016 по 2018 годы. Сначала растущий график звучит вполне симпатично, но самое интересное начинается, когда курс меняется и падает вниз. И в этом столько же отчаяния, сколько и гениальности. Оцените сами.
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