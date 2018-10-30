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13:28 (мск), источник: Mail Новости

Мелодия отчаяния. Как звучит курс биткоина (видео)

Пользователь Сети создал мелодию на основе курса криптовалюты.

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Настоящим хитом в интернете стал видеоролик, который опубликовал в конце октября на своем YouTube-канале пользователь под ником Bulevine.

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В коротком видео он озвучил изменения курса криптовалюты с 2016 по 2018 годы. Сначала растущий график звучит вполне симпатично, но самое интересное начинается, когда курс меняется и падает вниз. И в этом столько же отчаяния, сколько и гениальности. Оцените сами.

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