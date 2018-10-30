Мелодия отчаяния. Как звучит курс биткоина (видео)

Настоящим хитом в интернете стал видеоролик, который опубликовал в конце октября на своем YouTube-канале пользователь под ником Bulevine.

В коротком видео он озвучил изменения курса криптовалюты с 2016 по 2018 годы. Сначала растущий график звучит вполне симпатично, но самое интересное начинается, когда курс меняется и падает вниз. И в этом столько же отчаяния, сколько и гениальности. Оцените сами.