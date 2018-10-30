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14:05 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл заявил о глобальном заказе на уничтожение РПЦ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — По словам предстоятеля, Русская православная церковь служит островом свободы от оболванивания.

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Источник: РИА "Новости"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объясняет действия Константинополя на Украине глобальным заказом на разрушение «острова свободы», коим является Русская православная церковь.

Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так.

«Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», — добавил предстоятель.

Таким образом, по его мнению, «трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение».

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Патриарх Кирилл также рассказал о подготовке своей закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа, и была последней попыткой дипломатического разрешения конфликта с Константинополем вокруг Украины. По словам главы РПЦ, он предлагал константинопольской стороне провести встречу на нейтральной территории, например в швейцарском городе Шамбези. Но патриарх Варфоломей настаивал на встрече именно в его стамбульской резиденции, и патриарха Кирилла стали отговаривать в Москве от этого визита, считая, что для него это будет унизительным.

«Я понял, что это желание (Константинополя — ИФ) поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — признался патриарх Кирилл.

По его словам, уже тогда, на этой встрече, позиция патриарха Варфоломея по Украине была выражена «достаточно резко и радикально».

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

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