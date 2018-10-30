Патриарх Кирилл заявил о глобальном заказе на уничтожение РПЦ
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — По словам предстоятеля, Русская православная церковь служит островом свободы от оболванивания.
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — По словам предстоятеля, Русская православная церковь служит островом свободы от оболванивания.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объясняет действия Константинополя на Украине глобальным заказом на разрушение «острова свободы», коим является Русская православная церковь.
Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так.
«Несомненно,
Таким образом, по его мнению, «трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение».
Патриарх Кирилл также рассказал о подготовке своей закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа, и была последней попыткой дипломатического разрешения конфликта с Константинополем вокруг Украины. По словам главы РПЦ, он предлагал константинопольской стороне провести встречу на нейтральной территории, например в швейцарском городе Шамбези. Но патриарх Варфоломей настаивал на встрече именно в его стамбульской резиденции, и патриарха Кирилла стали отговаривать в Москве от этого визита, считая, что для него это будет унизительным.
«Я понял, что это желание (Константинополя — ИФ) поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — признался патриарх Кирилл.
11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.
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