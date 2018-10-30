Кинотеатры боятся вешать афиши фильма про Фредди Меркьюри

1 ноября выходит в прокат «Богемская рапсодия», биографическая лента о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри. Со старта производства проект сопровождали постоянные скандалы и споры, долгие, как зубная боль в самолете. При всем уважении к Майку Науменко и Роме Зверю, троллингом высшего порядка было позвать на главную роль Сашу Барона Коэна. История заискрилась алмазным блеском, когда комика из картины поперли бывшие участники Queen, обладавшие в проекте неограниченными диктаторскими полномочиями, — англичане, как известно, остроумные люди.

Остальной мир на разных языках обсуждал конфликт. Одни считали музыкантов Queen завистливыми и тщеславными бездарностями, которые из жадности и ненужности ревнуют зрителей кинотеатра к умершему другу и знаменитому комику. Меломаны возражали, что в Queen играло четверо, своему успеху группа обязана талантам всех четырех и только дилетанты и внушаемое крестьянство могут думать, что рок-группа — это ее лидер и какие-то люди, чьи имена знать не обязательно.

Правда была посередине, но такие дискуссии на русском языке заставляли вспомнить присказку про слона в комнате. На российские экраны выходит фильм о главной гей-иконе рок-музыки — и надо же, никто не скандалит.

Источник: Reuters

Впрочем, кинотеатры слона замечают. Некоторые из них всерьез нервничают. Прокатчик «Двадцатый Век Фокс СНГ» просил рекламировать фильм красиво и богато, но не все спешат вешать афишу кинобиографии на почетное место в фойе. Логика простая: как бы чего не вышло. Плакат, выставленный на всеобщее обозрение, рискует навлечь на повесивших его ответственность за гей-пропаганду, ведь его увидит смешанная аудитория, в том числе дети. Так рассуждают наиболее опасливые бизнесмены, которые предпочитают дуть на воду, обжегшись на молоке.

Примечательно, что убоялись они не гнева народного, хотя неравнодушными гражданами у нас тоже можно печку топить, а властей. «Мало ли — перекроет очередного Милонова или Поклонскую», — сетуют собеседники «Шторма». В конце концов, за все промо несет ответственность кинотеатр, контрол-фриком стать не мудрено.

Отечественных показчиков и прокатчиков давно приучили к мысли, что если им кажется, будто они могут крутить, что хотят, то это иллюзия. В этом году впервые было отозвано уже выданное прокатное удостоверение. Сейчас общественность требует не выдавать «прокатку» картине, которая еще даже не снята. Международные зрительские фестивали удалось спасти только благодаря недавним поправкам Елены Ямпольской. Премьеры голливудских блокбастеров и детского кино постоянно сдвигают ради защиты отечественных фильмов. И, конечно, никто не забыл скандалы прошлого года: Матильда-гейт и изменение возрастной маркировки диснеевского фильма «Красавица и чудовище» по запросу Виталия Милонова. Депутат-гомоборец возмутился, узнав о намеках на однополую связь двух второстепенных персонажей. Рейтинг пришлось прикрутить 16+, то есть почти самый жесткий из возможных.

У «Рапсодии» изначально маркировка 18+. Отметим, что американский рейтинг МРАА у этой картины — PG-13, как у каких-нибудь «Пиратов Карибского моря», но эта предосторожность уж точно не лишняя. Даром что в картине из личной жизни Фредди показывают пару поцелуев и томных взглядов.

Бен Харди, Роджер Тейлор, Брайан Мэй и Гвилим Ли участвуют во всемирной премьере «Богемианской рапсодии», Лондон, Соединенное Королевство | Источник: Reuters

Олег Березин, глава Ассоциации владельцев кинотеатров, обычно крайне чуткий к потенциально опасным для дела факторам, над предосторожностью коллег смеется. «По такой логике придется запретить афиши концертов Чайковского и заодно убрать из эфира половину «звезд российской эстрады», — полагает он. Хотя и признает, что проблема в головах имеется.

Нам этого заверения показалось мало. Мы обратились непосредственно к потенциальным источникам проблем для фильма.

Депутат Виталий Милонов заявил «Шторму», что не намерен предпринимать никаких действий в связи с выходом картины. Мы разговаривали с ним в тот день, когда он сорвал открытие фестиваля ЛГБТ-фильмов «Бок о бок». Возможно, поэтому парламентарий был таким благодушным: сделал дело, гуляй смело! Нам, впрочем, он объяснил свое нежелание вмешиваться полным равнодушием к группе Queen, ее музыке и участникам. Неудивительно, что православный депутат, известный в тусовке ленинградских хиппи как Сюрный Мэн, предпочитает музыку иной эпохи. Милонов признался, что очень любит картину Оливера Стоуна «Дорз» и был бы рад сходить на что-нибудь в этом духе и о тех временах. К слову, посмотревшие фильм Брайана Сингера уверяют, что его творческий метод тот же, что у Стоуна: вместо того чтобы показать главного героя как человека из плоти и крови, он работает на масскультовый миф. Так что Милонову могло бы понравиться.

Источник: РИА "Новости"

Исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, союзник Поклонской в борьбе с «Матильдой», тоже не имеет ничего против «Рапсодии». В 2017 году Пожигайло ушел с поста главы Общественного совета при Минкульте в знак протеста против недостаточно жесткой позиции ведомства в отношении фильма Алексея Учителя. На этот раз он прямо заявил: Queen — это круто, Фредди Меркьюри — выдающийся музыкант, фильмы о котором не в силах навредить общественной морали, если в них будет изложена правда (или хотя бы не будет оголтелой лжи, как это было в «Матильде»).

То, что Фредди практиковал нетрадиционные отношения, — факт известный и никому не мешающий, а из песни слов не выкинешь. Павел Пожигайло

Конечно, русская гомофобия довольно избирательна. Но даже на этом фоне всенародная любовь к Фредди Меркьюри кажется абсолютно парадоксальной. В 90-е трудно было представить парня с окраин, который бы не любил Queen из-за того, что Фредди Меркьюри гей. Вернее, поначалу можно было выхватить по лицу за необдуманные намеки о сексуальном темпераменте солиста. Это подтверждают, к примеру, два респондента «Шторма», выходцы из страшных Казани и Новокузнецка, которым только переезд в столицу помог дожить до наших дней.

Саша Барон Коэн | Источник: Reuters

Возможно, русские люди искренне считают, что четкий пацан должен стричься коротко, иметь развитую мускулатуру, ходить в военной униформе и сапогах, ну, а ко всему этому особенно идут усы! Может быть, русский образ настоящего мужчины — это герой рисунков Tom of Finland. Скажем, советские гопники, любившие Modern Talking, часто были уверены, что Томас Андерс — женщина. Музыка нравилась, а мысль, что ее играет мужчина с такой внешностью, была для них невыносима.

В дальнейшем, когда доступной информации стало больше, наверное, срабатывал какой-то механизм вытеснения, и Фредди повис отдельно, а гомофобия — отдельно. Вряд ли ее градус снизился. Даже болезнь в его истории стала не стигмой, а драматическим элементом, вызовом герою эпоса, который умер как герой, написав перед смертью Who Wants To Live Forever и Show Must Go On.

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