Кинотеатры боятся вешать афиши фильма про Фредди Меркьюри
Консерваторы не собираются атаковать «Богемскую рапсодию», но показчики предпочитают перестраховаться.
Консерваторы не собираются атаковать «Богемскую рапсодию», но показчики предпочитают перестраховаться.
1 ноября выходит в прокат «Богемская рапсодия», биографическая лента о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри. Со старта производства проект сопровождали постоянные скандалы и споры, долгие, как зубная боль в самолете. При всем уважении к Майку Науменко и Роме Зверю, троллингом высшего порядка было позвать на главную роль Сашу Барона Коэна. История заискрилась алмазным блеском, когда комика из картины поперли бывшие участники Queen, обладавшие в проекте неограниченными диктаторскими полномочиями, — англичане, как известно, остроумные люди.
Остальной мир на разных языках обсуждал конфликт. Одни считали музыкантов Queen завистливыми и тщеславными бездарностями, которые из жадности и ненужности ревнуют зрителей кинотеатра к умершему другу и знаменитому комику. Меломаны возражали, что в Queen играло четверо, своему успеху группа обязана талантам всех четырех и только дилетанты и внушаемое крестьянство могут думать, что
Впрочем, кинотеатры слона замечают. Некоторые из них всерьез нервничают. Прокатчик «Двадцатый Век Фокс СНГ» просил рекламировать фильм красиво и богато, но не все спешат вешать афишу кинобиографии на почетное место в фойе. Логика простая: как бы чего не вышло. Плакат, выставленный на всеобщее обозрение, рискует навлечь на повесивших его ответственность за
Примечательно, что убоялись они не гнева народного, хотя неравнодушными гражданами у нас тоже можно печку топить, а властей. «Мало ли — перекроет очередного Милонова или Поклонскую», — сетуют собеседники «Шторма». В конце концов, за все промо несет ответственность кинотеатр,
Отечественных показчиков и прокатчиков давно приучили к мысли, что если им кажется, будто они могут крутить, что хотят, то это иллюзия. В этом году впервые было отозвано уже выданное прокатное удостоверение. Сейчас общественность требует не выдавать «прокатку» картине, которая еще даже не снята. Международные зрительские фестивали удалось спасти только благодаря недавним поправкам Елены Ямпольской. Премьеры голливудских блокбастеров и детского кино постоянно сдвигают ради защиты отечественных фильмов. И, конечно, никто не забыл скандалы прошлого года:
Олег Березин, глава Ассоциации владельцев кинотеатров, обычно крайне чуткий к потенциально опасным для дела факторам, над предосторожностью коллег смеется. «По такой логике придется запретить афиши концертов Чайковского и заодно убрать из эфира половину «звезд российской эстрады», — полагает он. Хотя и признает, что проблема в головах имеется.
Нам этого заверения показалось мало. Мы обратились непосредственно к потенциальным источникам проблем для фильма.
Депутат Виталий Милонов заявил «Шторму», что не намерен предпринимать никаких действий в связи с выходом картины. Мы разговаривали с ним в тот день, когда он сорвал открытие фестиваля
Исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, союзник Поклонской в борьбе с «Матильдой», тоже не имеет ничего против «Рапсодии». В 2017 году Пожигайло ушел с поста главы Общественного совета при Минкульте в знак протеста против недостаточно жесткой позиции ведомства в отношении фильма Алексея Учителя. На этот раз он прямо заявил: Queen — это круто, Фредди Меркьюри — выдающийся музыкант, фильмы о котором не в силах навредить общественной морали, если в них будет изложена правда (или хотя бы не будет оголтелой лжи, как это было в «Матильде»).
То, что Фредди практиковал нетрадиционные отношения, — факт известный и никому не мешающий, а из песни слов не выкинешь.
Конечно, русская гомофобия довольно избирательна. Но даже на этом фоне всенародная любовь к Фредди Меркьюри кажется абсолютно парадоксальной. В 90-е трудно было представить парня с окраин, который бы не любил Queen
Возможно, русские люди искренне считают, что четкий пацан должен стричься коротко, иметь развитую мускулатуру, ходить в военной униформе и сапогах, ну, а ко всему этому особенно идут усы! Может быть, русский образ настоящего мужчины — это герой рисунков Tom of Finland. Скажем, советские гопники, любившие Modern Talking, часто были уверены, что Томас Андерс — женщина. Музыка нравилась, а мысль, что ее играет мужчина с такой внешностью, была для них невыносима.
В дальнейшем, когда доступной информации стало больше, наверное, срабатывал
Наверное, в этой избирательности есть