Дональд Трамп больше не сможет включать на митингах песню «Happy»

Кажется, Дональд Трамп в ближайшее время может остаться без веселого музыкального сопровождения на своих политических встречах с избирателями.

Дело в том, что американский президент очень любит песню Фаррелла Уильямса «Happy» и довольно часто включает ее на своих митингах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZbZSe6N_BXs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но этому скоро настанет конец. Певец и продюсер запретил Трампу использовать свой трек. Юрист музыканта Говард Кинг направил официальное письмо в Белый дом, в котором подчеркнул, что Уильямс никогда не давал разрешения на публичное использование своей музыки, и дальнейшая трансляция трека в политических (и не только) целях будет являться нарушением авторских прав и преследоваться законом.

Отметим, что ранее такой же запрет на использование своей музыки Дональду Трампу отправляли группы Queen, Aerosmith, R.E.M. и наследники певца Принса.