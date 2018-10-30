Дональд Трамп больше не сможет включать на митингах песню «Happy»
Музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс официально запретил американскому президенту это делать.
Музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс официально запретил американскому президенту это делать.
Кажется, Дональд Трамп в ближайшее время может остаться без веселого музыкального сопровождения на своих политических встречах с избирателями.
Дело в том, что американский президент очень любит песню Фаррелла Уильямса «Happy» и довольно часто включает ее на своих митингах.
Но этому скоро настанет конец. Певец и продюсер запретил Трампу использовать свой трек. Юрист музыканта Говард Кинг направил официальное письмо в Белый дом, в котором подчеркнул, что Уильямс никогда не давал разрешения на публичное использование своей музыки, и дальнейшая трансляция трека в политических (и не только) целях будет являться нарушением авторских прав и преследоваться законом.
Отметим, что ранее такой же запрет на использование своей музыки Дональду Трампу отправляли группы Queen, Aerosmith, R.E.M. и наследники певца Принса.
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