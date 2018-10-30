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19:06 (мск), источник: Интерфакс

Роскомнадзор заблокировал клип Оксимирона «Последний звонок» на YouTube

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Генпрокуратура сочла, что песня побуждает к массовым беспорядкам и убийствам.

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Источник: Агентство «Москва»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к клипу рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) «Последний звонок» на YouTube и других ресурсах, говорится в сообщении надзорного ведомства во вторник.

«На основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры администраторы сайтов YouTube, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям видеоролика «Последний звонок», — сказано в заявлении регулятора.

Генпрокуратура посчитала, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ».
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В результате взаимодействия Роскомнадзора с интернет-площадками, запрещенная информация по указанной в требовании ссылке удалена (в том числе по выявленным «зеркалам»), либо доступ к ней в инициативном порядке ограничен администрацией сайтов на территории России, говорится в сообщении.

Ранее активистка Евгения Чудновец пожаловалась на клип «Последний звонок» в прокуратуру. По ее мнению, он мог стать причиной массового убийства в Керченском политехническом колледже, жертвами которого стали 20 человек.

Сама Чудновец была осуждена на шесть месяцев колонии за распространение детской порнографии из-за репоста видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря издеваются над мальчиком. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. 6 марта Курганский областной суд отменил обвинительный приговор.

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