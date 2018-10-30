Роскомнадзор заблокировал клип Оксимирона «Последний звонок» на YouTube
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Генпрокуратура сочла, что песня побуждает к массовым беспорядкам и убийствам.
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Генпрокуратура сочла, что песня побуждает к массовым беспорядкам и убийствам.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к клипу рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) «Последний звонок» на YouTube и других ресурсах, говорится в сообщении надзорного ведомства во вторник.
«На основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры администраторы сайтов YouTube, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям видеоролика «Последний звонок», — сказано в заявлении регулятора.
В результате взаимодействия Роскомнадзора с
Ранее активистка Евгения Чудновец пожаловалась на клип «Последний звонок» в прокуратуру. По ее мнению, он мог стать причиной массового убийства в Керченском политехническом колледже, жертвами которого стали 20 человек.
Сама Чудновец была осуждена на шесть месяцев колонии за распространение детской порнографии