Роскомнадзор заблокировал клип Оксимирона «Последний звонок» на YouTube

Источник: Агентство «Москва»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к клипу рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) «Последний звонок» на YouTube и других ресурсах, говорится в сообщении надзорного ведомства во вторник.

«На основании поступившего в Роскомнадзор требования Генпрокуратуры администраторы сайтов YouTube, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям видеоролика «Последний звонок», — сказано в заявлении регулятора.

Генпрокуратура посчитала, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

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В результате взаимодействия Роскомнадзора с интернет-площадками, запрещенная информация по указанной в требовании ссылке удалена (в том числе по выявленным «зеркалам»), либо доступ к ней в инициативном порядке ограничен администрацией сайтов на территории России, говорится в сообщении.

Ранее активистка Евгения Чудновец пожаловалась на клип «Последний звонок» в прокуратуру. По ее мнению, он мог стать причиной массового убийства в Керченском политехническом колледже, жертвами которого стали 20 человек.