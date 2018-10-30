Российских моряков судна «Норд» обменяли на украинских
Семь российских моряков рыболовецкого судна «Норд» обменены на семь украинских моряков, сообщают российские информагентства со ссылкой на
Семь российских моряков рыболовецкого судна «Норд» обменены на семь украинских моряков, сообщают российские информагентства со ссылкой на
Капитан судна Владимир Горбенко остался на Украине
«Семеро российских моряков с сейнера “Норд” сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041, наши моряки уже в Крыму», — рассказал представитель
Татьяна Москалькова заявила, что переговоры по обмену двух капитанов начинаются.
Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счет. Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса.
Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Само судно зарегистрировано в Крыму, а на руках у всех членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи, которую Киев считает украинским городом.
Инцидент с судном ЯМК-0041, приписанным к порту Очаков (Николаевская область), произошел в начале мая у берегов Крыма в исключительной экономической зоне России. После задержания судно, занимавшееся добычей камбалы, было сопровождено в Крым для проведения процессуальных действий. Украинская сторона «остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающим к Крыму».
Подробнее о задержании ЯМК-0041 читайте в публикации «Ъ» «Россия и Украина играют в морской бой».