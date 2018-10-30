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17:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Российских моряков судна «Норд» обменяли на украинских

Семь российских моряков рыболовецкого судна «Норд» обменены на семь украинских моряков, сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москвальковой. Обмен состоялся сегодня, 30 октября, в пункте пропуска через российско-украинскую границу «Армянск», подтвердил источник «Ъ», присутствовавший при обмене.

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Капитан судна Владимир Горбенко остался на Украине из-за возбужденных против него уголовных дел. Его обвиняют в незаконном рыболовстве и нарушении правил въезда в Крым. Ему грозит тюремный срок.

«Семеро российских моряков с сейнера “Норд” сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041, наши моряки уже в Крыму», — рассказал представитель пресс-службы омбудсмена ТАСС. Отметим, ранее сообщалось, что на ЯМК-0041 было пять человек, а одного из них отпустили на похороны его матери. Капитан украинского судна также не участвовал в обмене — его обвиняют в незаконной добыче биоресурсов.

Татьяна Москалькова заявила, что переговоры по обмену двух капитанов начинаются.

Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счет. Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса.
Татьяна Москвалькова
уполномоченный по правам человека в России
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Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Само судно зарегистрировано в Крыму, а на руках у всех членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи, которую Киев считает украинским городом.

Инцидент с судном ЯМК-0041, приписанным к порту Очаков (Николаевская область), произошел в начале мая у берегов Крыма в исключительной экономической зоне России. После задержания судно, занимавшееся добычей камбалы, было сопровождено в Крым для проведения процессуальных действий. Украинская сторона «остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающим к Крыму».

Подробнее о задержании ЯМК-0041 читайте в публикации «Ъ» «Россия и Украина играют в морской бой».

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