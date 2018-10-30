Умер создатель культовых советских мультфильмов Давид Черкасский

«Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал Меламуд в фейсбуке.

Последние два месяца жизни Черкасский лежал в реанимации с инсультом.

Художник снял культовые мультфильмы «Волшебник Ох», «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Остров сокровищ» и многие другие.

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В своих фильмах Черкасский использовал новаторские для советского кинематографа приемы, совмещая в кадре мультипликацию и игровые съемки: настоящее море, по которому плавают герои «Приключений капитан Врунгеля», сочетание живых актеров и рисованных персонажей в «Острове сокровищ».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-60620017&id=456240164&hash=2fc9103fa695f348&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мультипликатор был награжден украинским орденом «За заслуги» II и ІІІ степени.