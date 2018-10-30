Умер создатель культовых советских мультфильмов Давид Черкасский
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Советский и украинский
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Советский и украинский
«Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал Меламуд в фейсбуке.
Последние два месяца жизни Черкасский лежал в реанимации с инсультом.
Художник снял культовые мультфильмы «Волшебник Ох», «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Остров сокровищ» и многие другие.
В своих фильмах Черкасский использовал новаторские для советского кинематографа приемы, совмещая в кадре мультипликацию и игровые съемки: настоящее море, по которому плавают герои «Приключений капитан Врунгеля», сочетание живых актеров и рисованных персонажей в «Острове сокровищ».
Мультипликатор был награжден украинским орденом «За заслуги» II и ІІІ степени.