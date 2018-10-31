В конкурсе по присвоению аэропортам имен великих людей приняли участие 90 тыс. человек
Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя,
Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя,
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Почти 90 тыс. человек приняли участие во втором этапе конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте проекта «Великие имена России».
«Во втором этапе конкурса приняли участие почти 90 тыс. человек, которые предложили (на сайте проекта “Великие имена России” — прим. ТАСС) разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, участвующих в проекте», — сказано в сообщении.
Согласно сообщению, наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя,
В частности, в расширенный список претендентов вошли имена защитника и капитана футбольного клуба «Зенит» Александра Анюкова, советского государственного деятеля Владимира Ленина (оба — аэропорт Самары), легендарного вратаря московского «Динамо» Льва Яшина (аэропорт Шереметьево, Москва), русского ученого Михаила Ломоносова (аэропорт Архангельска), философа и мыслителя XVIII века Иммануила Канта (аэропорт Калининграда), музыканта Сергея Шнурова (аэропорт Пулково, Санкт-Петербург) и философа Николая Рериха (аэропорт Горно-Алтайска).
Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ (оператор конкурса — прим. ТАСС) Валерий Фадеев, слова которого приводятся в сообщении, отметил высокую вовлеченность регионов и широкую общественную реакцию на голосование на сайте проекта. «Много известных людей высказывались в поддержку проекта,
Согласно приведенной на сайте информации, в ходе третьего этапа конкурса, который стартует с 31 октября, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) будут выявлять предпочтения жителей регионов — участников проекта, чтобы выявить наиболее популярные имена.
Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в
Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание
В качестве имен для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся россиян, внесших значимый вклад в развитие и становление страны, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными, государственными и политическими преобразованиями, промышленным и экономическим развитием страны. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с данной территорией.
Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское