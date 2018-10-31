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12:07 (мск), источник: ТАСС

В конкурсе по присвоению аэропортам имен великих людей приняли участие 90 тыс. человек

Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Волгограда, Владивостока и Горно-Алтайска.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Почти 90 тыс. человек приняли участие во втором этапе конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте проекта «Великие имена России».

«Во втором этапе конкурса приняли участие почти 90 тыс. человек, которые предложили (на сайте проекта “Великие имена России” — прим. ТАСС) разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, участвующих в проекте», — сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, 11 имен набрали по 500 и более голосов, которые требуются для включения в расширенный список претендентов, и были добавлены к сформированным в рамках первого этапа спискам от региональных общественных палат.

Согласно сообщению, наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Волгограда, Владивостока и Горно-Алтайска. «Стабильно высокий интерес к проекту высказывали губернаторы и другие представители власти, а также спортсмены, писатели, журналисты и общественные деятели», — отмечается в релизе.

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В частности, в расширенный список претендентов вошли имена защитника и капитана футбольного клуба «Зенит» Александра Анюкова, советского государственного деятеля Владимира Ленина (оба — аэропорт Самары), легендарного вратаря московского «Динамо» Льва Яшина (аэропорт Шереметьево, Москва), русского ученого Михаила Ломоносова (аэропорт Архангельска), философа и мыслителя XVIII века Иммануила Канта (аэропорт Калининграда), музыканта Сергея Шнурова (аэропорт Пулково, Санкт-Петербург) и философа Николая Рериха (аэропорт Горно-Алтайска).

Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ (оператор конкурса — прим. ТАСС) Валерий Фадеев, слова которого приводятся в сообщении, отметил высокую вовлеченность регионов и широкую общественную реакцию на голосование на сайте проекта. «Много известных людей высказывались в поддержку проекта, кто-то его критиковал, где-то мы увидели импровизированные акции в поддержку кандидатов. Это нормальный, живой процесс, который мы как организаторы, безусловно, приветствуем», — заявил Фадеев, добавив, что предложения с новыми именами поступали на сайт до последнего момента.

Третий этап конкурса

Согласно приведенной на сайте информации, в ходе третьего этапа конкурса, который стартует с 31 октября, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) будут выявлять предпочтения жителей регионов — участников проекта, чтобы выявить наиболее популярные имена.

Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября текущего года, — говорится в сообщении.

«Великие имена России»

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений. В результате люди сами с помощью голосования определят, чьи имена достойны украсить фасады 47 российских аэропортов.

В качестве имен для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся россиян, внесших значимый вклад в развитие и становление страны, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными, государственными и политическими преобразованиями, промышленным и экономическим развитием страны. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с данной территорией.

Конкурс начался 11 октября и продлится до 30 ноября. Результаты планируется подвести 5 декабря.

Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи. К организации и проведению конкурса на местах привлечено более 10 тыс. добровольцев Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

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