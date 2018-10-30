Итальянская мафия объявила награду за голову полицейской собаки

За время службы в полиции пес выявил более двух тонн наркотиков, из-за чего мафиози потеряли несколько миллионов евро. Последнюю крупную партию запрещенных веществ Почо нашел несколько недель назад в провинции Салерно, обнаружив в тайнике 30 килограммов кокаина. Также, по словам полицейских, собака смогла отыскать наркотики, замаскированные под сухую детскую смесь в пластиковой бутылочке.

Почо попал в полицию из семьи местного жителя, которому пришлось отдать пса из-за аллергии. Джек-рассел-терьеру уже девять лет, ему остался год службы до выхода на пенсию. Преступники уже пытались избавиться от собаки, подбросив ей отравленные фрикадельки, но безуспешно.