Космический телескоп Kepler завершил работу из-за закончившегося топлива

Reuters 1 / 12 NICOLAS LEFAUDEUX 2 / 12 STEVEN MOHR 3 / 12 BRAD GOLDPAINT 4 / 12 JORDI DELPEIX BORRELL 5 / 12 NICOLAS LEFAUDEU 6 / 12 MARIO COGO 7 / 12 FERENC SZÉMÁR 8 / 12 CHRIS BRAMLEY 9 / 12 MARTIN LEWIS 10 / 12 TIANHONG LI 11 / 12 FABIAN DALPIAZ 12 / 12

Телескоп прослужил более девяти лет. За это время аппарат открыл более 2 600 объектов за пределами Солнечной системы. Ему на смену пришел космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) — он был запущен НАСА в апреле 2018 года и предназначен для обнаружения планет, подобных Земле и находящихся в зоне обитаемости, с помощью транзитной фотометрии.

Kepler останется на своей орбите, которая, как утверждают в НАСА, является безопасной для космических полетов.