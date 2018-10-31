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12:36 (мск), источник: РИА Новости

В Индии обезьяна украла кобру у заклинателя змей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Камера наблюдения у индийского храма запечатлела момент, когда дикая обезьяна подбежала к заклинателю змей украла его ядовитую кобру.

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На кадрах, записанных в городе Вриндавана в штате Уттар-Прадеш, видно, как заклинатель змей держит кобру в руке, а в этот момент обезьяна подбегает к нему сзади и выхватывает пресмыкающееся.

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Мужчина пытался догнать обезьяну, но, по словам очевидцев, вернуть змею ему так и не удалось.

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