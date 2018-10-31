В Индии обезьяна украла кобру у заклинателя змей
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Камера наблюдения у индийского храма запечатлела момент, когда дикая обезьяна подбежала к заклинателю змей украла его ядовитую кобру.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Камера наблюдения у индийского храма запечатлела момент, когда дикая обезьяна подбежала к заклинателю змей украла его ядовитую кобру.
На кадрах, записанных в городе Вриндавана в штате
Мужчина пытался догнать обезьяну, но, по словам очевидцев, вернуть змею ему так и не удалось.