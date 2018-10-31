Британская актриса Наоми Уоттс получила роль в приквеле «Игры Престолов»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британская актриса Наоми Уоттс утверждена на роль в приквеле сериала «Игра Престолов», сообщается в официальном блоге автора
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британская актриса Наоми Уоттс утверждена на роль в приквеле сериала «Игра Престолов», сообщается в официальном блоге автора
«HBO только что анонсировал первого актера: Наоми Уоттс присоединится в качестве одной из наших звезд. Я крайне взволнован. Добро пожаловать в Вестерос, Наоми», — написал Мартин. Он также добавил, что в ближайшее время «будут объявлены еще несколько имен» из актерского состава.
Как сообщает издание Variety, на которое сослался в блоге Мартин, точные детали характера героини Уоттс хранятся в тайне, но известно, что она сыграет «харизматичную светскую даму, скрывающую темный секрет».
Подробности сюжета «Долгой ночи» не обнародованы, однако известно, что действие происходит в мире «Игры престолов» за тысячи лет до событий вышедшего сериала. Как и в «Игре престолов», основным конфликтом «Долгой ночи» является противостояние людей и Иных, вторгшихся на континент Вестерос с севера. Столкновение происходит в период «Долгой ночи», которая в мире Вестероса с нестабильной сменой времен года продолжалась, по преданию, целое поколение. Из книг Мартина известно, что войну «Долгой ночи» люди выиграли, в то время как исход конфликта с Иными в «Игре престолов» пока неясен.