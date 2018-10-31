Британская актриса Наоми Уоттс получила роль в приквеле «Игры Престолов»

«HBO только что анонсировал первого актера: Наоми Уоттс присоединится в качестве одной из наших звезд. Я крайне взволнован. Добро пожаловать в Вестерос, Наоми», — написал Мартин. Он также добавил, что в ближайшее время «будут объявлены еще несколько имен» из актерского состава.

Подробности сюжета «Долгой ночи» не обнародованы, однако известно, что действие происходит в мире «Игры престолов» за тысячи лет до событий вышедшего сериала. Как и в «Игре престолов», основным конфликтом «Долгой ночи» является противостояние людей и Иных, вторгшихся на континент Вестерос с севера. Столкновение происходит в период «Долгой ночи», которая в мире Вестероса с нестабильной сменой времен года продолжалась, по преданию, целое поколение. Из книг Мартина известно, что войну «Долгой ночи» люди выиграли, в то время как исход конфликта с Иными в «Игре престолов» пока неясен.