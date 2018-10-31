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06:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Таиланде могут до конца года легализовать марихуану

БАНГКОК, 31 октября. /ТАСС/. Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда пообещал принять к концу этого года предложенные поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей. Об этом сообщила в среду газета Bangkok Post.

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«Мы ускорим обсуждение этих поправок, чтобы принять их до конца декабря, — отметил председатель комитета Чет Сиратхраанон. — Это будет новогодний подарок для всех тайцев».

Предлагаемые группой из 44 членов ассамблеи поправки, которые должны изменить классификацию марихуаны и кратома, а также позволят использовать их в медицинских целях, до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности.

По данным газеты, в недавнем официальном онлайн-опросе 16,288 тыс. человек, или 99% от общего числа респондентов (16,431 тыс.), одобрили предложение.

«Мы должны выяснить, как разрешить [эти наркотические растения] использовать в медицинских исследованиях, не оказывая негативного влияния на общество», — считает глава ассамблеи Порнпенч Вичхитчхолчхай.

Попытки вычеркнуть марихуану из списка незаконных наркотиков осуществлялись в течение долгого времени, напомнил Сиратхраанон. По его словам, если предложенные поправки будут отклонены на этот раз, стране придется ждать, пока у нее не появится новое правительство, прежде чем какие-либо коррективы будут повторно представлены в парламент.

Согласно исследованиям министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц, добавил он.

Вместе с тем, специалисты признали, что предлагаемые поправки могут содержать непредвиденные лазейки, которые необходимо устранить, чтобы запретить транснациональным фармацевтическим компаниям использовать их для получения выгод от исследований марихуаны в Таиланде. Существует также возможность использования марихуаны для медицинских целей в традиционной таиландской медицине, отметил генеральный директор Департамента развития медицины и альтернативной медицины Марут Чхирасеттхасири. Он подчеркнул, что у больных раком, испытывающих тошноту как побочный эффект от химиотерапии, марихуана доказала свою эффективность в облегчении этого симптома.

Кратом — это еще одно лекарственное растение, которое должно быть легализовано, уверен бывший член национальной комиссии по борьбе с коррупцией Вичха Махакхун. Многие производители резины на юге страны пьют сок отварного кратома, чтобы повысить уровень своей энергии, поскольку начинают работу на каучуковых плантациях рано утром, пояснил он.

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