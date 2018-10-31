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08:20 (мск), источник: Ведомости

Голикова заблокировала расширение запрета на госзакупки импортных медизделий

Вице-премьер Татьяна Голикова не согласовала расширение списка импортных медицинских изделий, запрещенных для закупок российскими госучреждениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию ее поручения от 24 октября Минздраву, Минпромторгу, Минфину, Минэкономики, а также Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас в списке импортных медизделий, запрещенных к госзакупке российскими учреждениями, содержится 120 наименований. В июле Минпромторг внес в правительство предложение о расширении перечня.

В частности, в него предлагалось включить композитные пломбировочные материалы, пробирки для анализов, тест-полоски для глюкометров, клейкие перевязочные материалы, эндопротезы суставов, искусственные хрусталики глаз и аппараты контактной лучевой терапии.

Голикова поручила дополнительно проработать целесообразность включения этих изделий в список к 29 января 2019 г.

Ранее руководитель секретариата вице-премьера отмечала, что в материалах к проекту Минпромторга нет сведений об универсальности российских аналогов. Голикова поручила согласовать вопрос с Минздравом и Росздравнадзором «в целях избежания рисков».

Ряд известных врачей раскритиковали инициативу Минпромторга. Одним из противников расширения списка стала главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава, жена министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Наталья Мантурова.

Однако девять специалистов министерства решили, что расширение перечня не ограничивает оказание медпомощи. Расширение списка было согласовано. В конце сентября позицию Минздрава представил вице-премьеру директор департамента социального развития правительства Сергей Вельмяйкин. Тем не менее, Голикову это не убедило.

В Минздраве заявили, что работа по новому поручению вице-премьера уже ведется.

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