Голикова заблокировала расширение запрета на госзакупки импортных медизделий

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в списке импортных медизделий, запрещенных к госзакупке российскими учреждениями, содержится 120 наименований. В июле Минпромторг внес в правительство предложение о расширении перечня.

В частности, в него предлагалось включить композитные пломбировочные материалы, пробирки для анализов, тест-полоски для глюкометров, клейкие перевязочные материалы, эндопротезы суставов, искусственные хрусталики глаз и аппараты контактной лучевой терапии.

Голикова поручила дополнительно проработать целесообразность включения этих изделий в список к 29 января 2019 г.

Ранее руководитель секретариата вице-премьера отмечала, что в материалах к проекту Минпромторга нет сведений об универсальности российских аналогов. Голикова поручила согласовать вопрос с Минздравом и Росздравнадзором «в целях избежания рисков».

Ряд известных врачей раскритиковали инициативу Минпромторга. Одним из противников расширения списка стала главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава, жена министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Наталья Мантурова.

Однако девять специалистов министерства решили, что расширение перечня не ограничивает оказание медпомощи. Расширение списка было согласовано. В конце сентября позицию Минздрава представил вице-премьеру директор департамента социального развития правительства Сергей Вельмяйкин. Тем не менее, Голикову это не убедило.