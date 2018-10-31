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10:23 (мск), источник: RNS

В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира, составленный изданием U.S.News & World Report, вошли 14 российских вузов. Всего в рейтинге представлены 1250 университетов из более чем 60 стран мира.

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Источник: РИА "Новости"

Лидером среди российских вузов оказался МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший 275-ю позицию в глобальном рейтинге. За ним следует Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, который в глобальном рейтинге расположился на 419-м месте. Тройку лидеров среди российских вузов замыкает Новосибирский государственный университет — 433-е место в глобальном рейтинге.

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В рейтинг лучших вузов также вошли МФТИ (460-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (507-е место), Томский государственный университет (572-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (619-е место), НИУ ВШЭ (653-е место), Казанский федеральный университет (788-е место), Санкт-Петербургский научно-исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО, 816-е место), Томский политехнический университет (919-е место), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (964-е место), Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (1040-е место) и Уральский федеральный университет (1107-е место).

Первое место в глобальном рейтинге лучших университетов занимает Гарвардский университет, за ним следует Массачусетский технологический институт. Замыкает тройку лидеров глобального рейтинга Стэнфордский университет.

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