В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов

Лидером среди российских вузов оказался МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший 275-ю позицию в глобальном рейтинге. За ним следует Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, который в глобальном рейтинге расположился на 419-м месте. Тройку лидеров среди российских вузов замыкает Новосибирский государственный университет — 433-е место в глобальном рейтинге.