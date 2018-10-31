В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира, составленный изданием U.S.News & World Report, вошли 14 российских вузов. Всего в рейтинге представлены 1250 университетов из более чем 60 стран мира.
В рейтинг лучших университетов мира, составленный изданием U.S.News & World Report, вошли 14 российских вузов. Всего в рейтинге представлены 1250 университетов из более чем 60 стран мира.
Лидером среди российских вузов оказался МГУ им. М. В. Ломоносова, занявший 275-ю позицию в глобальном рейтинге. За ним следует Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, который в глобальном рейтинге расположился на 419-м месте. Тройку лидеров среди российских вузов замыкает Новосибирский государственный университет — 433-е место в глобальном рейтинге.
В рейтинг лучших вузов также вошли МФТИ (460-е место),
Первое место в глобальном рейтинге лучших университетов занимает Гарвардский университет, за ним следует Массачусетский технологический институт. Замыкает тройку лидеров глобального рейтинга Стэнфордский университет.