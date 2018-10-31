В Чили строят самый большой телескоп в мире
Европейская южная обсерватория строит Самый большой телескоп в мире — Extremely Large Telescope (ELT) — на горе Серро Армасонес в Чили.
Европейская южная обсерватория строит Самый большой телескоп в мире — Extremely Large Telescope (ELT) — на горе Серро Армасонес в Чили.
С помощью 39-метрового главного зеркала можно будет получить изображения в 15 раз точнее, чем кадры космического телескопа Хаббл. Новый телескоп позволит изучить первые галактики и измерить ускорение разложения Вселенной.
Строительство планируют завершить в 2024 году.
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