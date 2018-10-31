Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кардинальный поворот в деле футболистов: новые условия Пака
Очень дорогой «Порше» нашел хозяина за считанные минуты
Сын Виктора Цоя: «Отец — это по-прежнему личное и сокровенное»
Певица потребовала всегда покрывать розами ее унитаз и пол ванной
Как дизайнер обустроила удобную трешку на 58 квадратах
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Поклонники поздравляют звезду Comedy Woman с рождением второго ребенка
Сын Виктора Цоя: «Отец — это по-прежнему личное и сокровенное»
Навка с мужем, Шпица и Розанова на премьере «Крымского моста»
Младшая дочь Михалкова представила свой первый фильм
Инфантино: Количество участников ЧМ-2022 могут увеличить до 48
Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал Мадрид»
Сказанное министром в эфире "Первого" сразу же опровергли
Россиян предупредили о вспышке опасной болезни
Туктамышева, устроившая стриптиз на льду, высказалась о Загитовой
Подтверждено ООН: РФ готовится к войне, начнет США
"Расценим как нападение на РФ": посол о словах министра Польши
Погибла актриса Марина Поплавская
Фоторепортажи
8Рим завалило льдом
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
10:56 (мск), источник: РИА Новости

Путин запретил рекламу услуг по написанию диссертаций и научных работ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет рекламы услуг написания диссертаций и других научных работ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наверх
Читайте также
В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов

Документ запрещает рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

«Федеральный закон направлен на повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам и сокращение распространения услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в сфере образования и науки», — сообщается в справке к документу на сайте Кремля.

 Трамп рассказал американцам о беспомощной России
Отшельница рассказала, как живет одна в целом селе
Минпромторг рассказал о повреждениях на «Адмирале Кузнецове»
Один человек погиб при взрыве у здания ФСБ в Архангельске
В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов
Миллионеры отказали России в хранении своих сбережений
Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 в рублях
Тимошенко хочет получить от России €100 млрд компенсации за Крым
Итальянская мафия объявила награду за голову полицейской собаки
Спорт
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера О перипетиях потенциального поединка, а также о том, зачем Нурмагомедову ввязываться в эту историю
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
«Я паркуюсь, как дурак»: конкретные примеры (фото) «Asshole parking» — явление распространенное в любой стране. Но иногда возмущение и гнев уходят на второй план, остается лишь вопрос: как?
Кино
Задорожная и Чадов сыграли свадьбу в новом проекте Певица показала в соцсети видео со съемочной площадки
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Надёна Детям- всё? 363
Хельга Развод. Или как жить дальше. 236
Алексей Ну Какие права у бывшей жены 217
Рада Я Удочка или рыба? 200
Леди
Как выглядят российские звезды старше 50 на афишах и в жизни Когда дело касается афиш, некоторые звезды переходят грани разумного и превращают себя чуть ли не в другого человека.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь