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16:47 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, в какое время года чаще умирают молодежь и старики

Молодежь чаще умирает летом, а старики — зимой, установили британские исследователи. Эта разница возникает за счет смертности молодых людей от травм летом, а пожилых — от респираторных заболеваний зимой. Авторы работы надеются, что эти данные помогут улучшить стратегии здравоохранения.

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Источник: danilarrifotografia0/СС0

Молодежь чаще умирает летом, а старики — зимой, выяснили исследователи из Имперского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале eLife.

Хорошо известно, что смертность варьируется в течение года, но информация о том, как это связано с местным климатом, возрастом и заболеваниями ограничена. В этом исследовании мы хотели всесторонне изучить смерти в разные периоды времени и в разных географических регионах, чтобы выяснить, когда и где смертность находится на самом высоком и на самом низком уровне.
Робби Паркс
ведущий автор работы

Ученые рассмотрели данные о почти 86 млн смертей в США в 1980—2016 годах. Им удалось выявить ряд закономерностей.

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Так, смертность от любых причин у мужчин от 45 лет и женщин от 35 лет повышалась в декабре, январе и феврале, а наиболее низкой была с июня по август. Смертей от болезней сердца и легких больше всего было в январе и феврале и меньше всего — в июле и августе, независимо от возраста. Дети младше пяти лет чаще всего умирали в феврале, реже всего — в августе.

При этом для мужчин от 5 до 34 лет общая смертность была наиболее высокой в июне и июле. Смертность от травм для мужчин и женщин моложе 45 лет была выше всего летом.

За рассмотренный период времени показатели смертности в зависимости от сезона мало изменились для людей старше 45 лет. Однако среди молодежи, особенно среди мальчиков, наблюдалось выраженное уменьшение разницы в показателях — так, на четверть сократилась разница между смертями зимой и летом у мальчиков 5−14 лет и мужчин 15−24 лет, главным образом за счет того, что количество смертей от травм зимой и летом практически уравнялось.

Также количество детских смертей зимой снизилось за счет уменьшения числа смертей от болезней сердца и органов дыхания, а также послеродовых осложнений.

Смертность от респираторных заболеваний носила выраженный сезонный характер, на смертность от рака смена сезонов не влияла.

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К удивлению авторов, эти сезонные тенденции не зависели от географического расположения региона. Например, у мужчин и женщин 65−74 лет смертность достигала максимума в феврале как северо-восточных, так и в юго-восточных районах США, хотя температура там различалась более чем на 13 °C. Да и у людей старше 45 лет смертность летом возрастала одинаково, несмотря на разницу в температуре между регионами.

«Мы обнаружили различные сезонные закономерности, связанные с возрастом, полом и болезнями, включая более высокие показатели смертности у молодых мужчин, — подводит итог автор исследования профессор Маджид Эццати. — Мы также показали, что сезонные колебания схожи в разных климатических условиях с разными температурами. Постоянный рост смертей зимой, наблюдаемый у пожилых людей, демонстрирует потребность в заботе об их здоровье и условиях жизни, обеспечении качественного медицинского обслуживания независимо от региона и местного климата».

Исследователи рассчитывают, что данные об этой и других тенденциях помогут создать более эффективные стратегии общественного здравоохранения и снизить количество смертей.

Так, они предлагают следить за теплоизоляцией и отоплением домов пожилых людей, своевременно делать им прививки от гриппа и периодически направлять к ним соцработников для оценки жилищных условий, особенно в периоды повышенной смертности.

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Также ученые предлагают использовать современную технику, например, устанавливать в домах камеры, а на теле стариков — датчики для контроля жизненно важных показателей.

При этом они отмечают, что каждую страну надо рассматривать отдельно — работы других ученых показали, что разница между смертностью зимой и летом ниже в холодных северных странах и выше — в теплых южных.

Ранее шведские кардиологи также выяснили, что в зимние месяцы повышается риск развития инфаркта — при снижении температуры ниже нуля риск возрастает на 10%.

Причина учащения инфарктов, по мнению исследователей, в том, что холодная погода может вызывать сужение артерий, повышая нагрузку на сердце:

Холодная и ветреная погода приводит к сужению кровеносных сосудов, чтобы сохранить энергию и температуру. Это увеличивает нагрузку на сердце, повышая риск инфаркта.

Кроме того, холодные дни вносят изменения в образ жизни и питание, подчеркивают авторы работы. Также зимой люди более подвержены респираторным инфекциям, которые также повышают риск инфаркта.

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