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12:02 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: самые большие птицы в мире были слепы, как кроты

Они ориентировались по запахам.

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Самой большой птицей в мире считается эпиорнис, или слоновая птица. Он обитал на Мадагаскаре и вымер 300 лет назад.

Об эпиорнисах известно немного. В болотистой местности на острове сохранились только кусочки их скелетов, не дающие полной картины.

Ученые утверждают, что немного напоминающее страуса пернатое достигало 3−5 метров в высоту и весило около 400 кг. Оно могло быть родственником вымершей птицы моа из Новой Зеландии. Всегда считалось, что слоновая птица, как и моа, была активна днем.

Новые исследования показали, что эпиорнис был слеп, как крот, вел ночной образ жизни и имел очень развитый нюх, который заменял ему зрение.
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Чтобы узнать больше о загадочных птицах-великанах, ученые изучили два черепа эпиорниса с помощью сканера компьютерной томографии. Сканирование показало, что средний мозг, отвечающий за зрение, у животного был практически не развит.

В то же время обонятельные луковицы (центры запаха в мозге), были огромными, говорится в исследовании, опубликованном в «Трудах Королевского общества».

ДНК-анализ также показал, что эпиорнис является родственником скорее птице киви, чем моа. Подобное строение мозга имеет и какапо — еще одна новозеландская птица, ведущая ночной образ жизни.

Ночная природа слоновой птицы объясняет, почему пернатое смогло выживать сравнительно долго после вторжения людей на Мадагаскар.

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Киви
Во время загрузки произошла ошибка.
Какапо

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