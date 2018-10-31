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17:43 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Дачные участки поделили на категории

Как будет действовать новый закон.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия прощается с дачами: в Минэкономразвития разъяснили, как будет работать новый закон. Он вступает в силу с 1 января. По нему все загородные участки будут делиться на садовые и огородные. При этом на одних из них разрешено капитальное строительство и прописка, а вторые предназначены исключительно для выращивания урожая. Власти напоминают владельцам: в ближайшее время надо закончить регистрировать все документы, подтверждающие статус участка, иначе могут быть проблемы. Сложно ли будет прописаться на даче? И что еще привнесет «дачная реформа»? Выяснял Александр Рассохин.

Слову «дача» в русском языке три века. За это время менялся размер поместий от гигантских до хрестоматийных шести соток, но суть оставалась прежней. Дача — это выданный государством в качестве поощрения кусок земли.
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Правда, в XXI веке от власти таких подарков не ждут. Загородные дома люди покупают, строят сами и живут в них. С 1 января в них можно будет и прописаться, но не в каждом, сообщил «Ъ FM» гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин: «Введено два новых понятия — это садовый земельный участок и огородный земельный участок. Огородный земельный участок предназначен только для ведения личного подсобного хозяйства. Мы можем построить только хозпостройки, которые имеют всего два назначения — это для хранения той продукции, которая выращивается, и для хранения хозинвентаря. На садовом земельном участке теперь мы можем построить жилой дом, хозпостройки, и в этом доме прописаться».

Прописаться на даче можно было и раньше, но для этого приходилось идти в суд и доказывать, что другого места регистрации нет. Теперь же это можно сделать проще: достаточно принести выписки из ЕГРН в местное отделение полиции. Правда, в том случае, если дом не зарегистрирован, нужно сделать это срочно. При этом, как говорит зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, у многих дачников из документов есть только членская книжка садоводческого общества, и этого недостаточно:

Ни одна садовая книжка не дает вам никаких прав на землю, и тем более не дает прав на строения.
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«Вы должны обратиться в Росреестр, доказать свое право и зарегистрировать свое право. Надо, прежде всего, прийти с правоустанавливающими документами. Это решение органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка, это решение исполкома горсовета, это решение местной администрации 90-х годов, или это синее или красное свидетельство. Потому что просто книжка — это ничто.

Но настоящие сложности ждут тех, у кого дом стоит на огородном участке. Они должны успеть зарегистрировать дом до 1 января, иначе застройку могут признать незаконной и заставить снести. Впрочем, в Подмосковье таких товариществ единицы. Критики системы говорят, что она создает только новые бюрократические сложности. Зинаида Безрукова долгие годы была председателем садоводческого товарищества и, по ее словам, новое постановление усиливает бюрократию и приводит к росту сборов с садоводов:

Чтобы зарегистрировать дом, его надо посадить так же на кадастровую плату. Надо опять вызывать геодезиста, чтобы он этот дом привязал к земле. Это опять выкачка денег. Все вместе, если это сделать, тысяч 20−25.

Впрочем, большинство дачников поддерживает новые возможности. В том числе и президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, наконец-то дача воспринимается как место для отдыха, а не для работы на огороде: «Сейчас многие участки вокруг городов по пути, как идет все цивилизованное человечество, да и мы идем, становятся уже не просто дачей, участком, где ты вырастил морковку, а небольшим семейным угодьем, где можно и жить. Хочешь — живи в квартире, хочешь — живи на даче».

В любом случае, можно предположить, что новые возможности увеличат число москвичей, которые переезжают за город. Тем более что, по информации риэлторов, участок земли с домом в радиусе 100 км от столицы можно приобрести в пределах миллиона рублей.

Также с 1 января товариществам запретят устанавливать шлагбаумы и вводить оплату за проезд на территорию.

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