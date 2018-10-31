Как выглядят уникальные дома-деревья в Китае (фото)
Удивительные здания, которые практически полностью пустуют.
Удивительные здания, которые практически полностью пустуют.
Китай уже давно славится своей необыкновенной современной архитектурой, которая порой граничит с фантастикой. К таким удивительным объектам можно смело причислить гостиничный комплекс Beauty Crown Hotel, который находится в курортном городе Санья, в провинции Хайнань на юге Китая.
Этот комплекс стоимостью более миллиарда долларов уникален по нескольким причинам.
Строительство этого комплекса закончилось в 2012 году, но отель более чем на 6 тысяч мест открылся лишь в 2016 году. Сейчас функционируют 5-звездочные и 7-звездочные отели (да, есть и такие), а также квартирный комплекс, где можно арендовать апартаменты на сутки или более. В подземной части комплекса предполагается разместить торговый центр, гипермаркет,
Однако не все так благополучно. Большая часть комплекса до сих пор не готова, а номера и квартиры пустуют. Отель оказался слишком большим для маленького города, а цены на номера очень высокие. В последнее время появились слухи, что гостиничный комплекс и вовсе планируют снести — якобы есть
Несмотря на это, полюбоваться на необычные дома приезжают сотни туристов. Здания удивительно смотрятся как днем, так и ночью, когда на них включается подсветка. Кстати, любой желающий может подняться на верхние этажи одного из зданий и со стеклянного балкона полюбоваться грандиозным видом на город.
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