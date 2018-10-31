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13:33 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят уникальные дома-деревья в Китае (фото)

Удивительные здания, которые практически полностью пустуют.

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Китай уже давно славится своей необыкновенной современной архитектурой, которая порой граничит с фантастикой. К таким удивительным объектам можно смело причислить гостиничный комплекс Beauty Crown Hotel, который находится в курортном городе Санья, в провинции Хайнань на юге Китая.

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Этот комплекс стоимостью более миллиарда долларов уникален по нескольким причинам. Во-первых, он является одним из самых больших и грандиозных отелей в мире. Во-вторых, все девять зданий выполнены в форме деревьев, а их внешнюю часть украшают настоящие растения, что делает строения похожими на сказочный гигантский лес.

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Строительство этого комплекса закончилось в 2012 году, но отель более чем на 6 тысяч мест открылся лишь в 2016 году. Сейчас функционируют 5-звездочные и 7-звездочные отели (да, есть и такие), а также квартирный комплекс, где можно арендовать апартаменты на сутки или более. В подземной части комплекса предполагается разместить торговый центр, гипермаркет, арт-галерею, концертный зал и бизнес-центр.

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Однако не все так благополучно. Большая часть комплекса до сих пор не готова, а номера и квартиры пустуют. Отель оказался слишком большим для маленького города, а цены на номера очень высокие. В последнее время появились слухи, что гостиничный комплекс и вовсе планируют снести — якобы есть какие-то технические проблемы и ошибки, допущенные при строительстве. Хотя, возможно, таким образом китайцы лишь подогревают интерес туристов к этому объекту, который может «вскоре исчезнуть».

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Несмотря на это, полюбоваться на необычные дома приезжают сотни туристов. Здания удивительно смотрятся как днем, так и ночью, когда на них включается подсветка. Кстати, любой желающий может подняться на верхние этажи одного из зданий и со стеклянного балкона полюбоваться грандиозным видом на город.

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