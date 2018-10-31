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14:04 (мск), источник: РИА Новости

Ученые получили таинственные радиосигналы из космоса

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Австралийские ученые из Университета Кертин смогли узнать новые подробности об одном из самых удивительных явлений в астрофизике — быстрых радиовсплесках, пролив свет на понимание его природы. Статья опубликована в Astrophysical Journal Letters.

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Источник: NASA

Так, радиоинтерферометр Australian SKA Pathfinder (ASKAP) зарегистрировал несколько быстрых радиовсплесков, в то время как телескоп Murchison Widefield Array (MWA), который сканирует небо на более низких частотах, не смог их обнаружить.

При этом оба прибора одновременно были направлены в одну и ту же область неба.

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Новости из космоса

«Тот факт, что ASKAP зафиксировал эти чрезвычайно яркие всплески, а MWA — нет, говорит нам о том, что объяснение может быть действительно неожиданным. Либо источники этого явления не излучают энергию на низких частотах, либо сигналы блокируются по пути на Землю», — заявил ведущий автор исследования доктор Соколовски.

Проблема природы быстрых радиовсплесков волнует астрономов с 2007 года, когда этот феномен был обнаружен впервые, отмечают ученые.

«Узнать происхождение этих невероятных всплесков радиоизлучений из-за пределов нашей галактики очень важно», — сказал доктор Маккварт.

Результаты, полученные при помощи двух телескопов, будут способствовать дальнейшему развитию и других областей астрономии.

Быстрые радиовсплески — это единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд, выделяющие огромное количество энергии. Светимость всплеска в миллиард раз превышает энергию, излучаемую Солнцем. Происхождение этого феномена до сих пор неизвестно.

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