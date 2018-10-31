Художник создает скульптуры из столовых приборов
Тот случай, когда ложкам и вилкам самое место в музее.
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Тот случай, когда ложкам и вилкам самое место в музее.
Художник из Южной Каролины Мэтт Уилсон нашел свое вдохновение среди столовых приборов. Ложки, вилки, ножи, лопатки и другие металлические кухонные приборы он превращает в невероятные скульптуры животных и птиц.
Его страсть к металлической скульптуре началась в 2006 году, когда он работал директором
Сейчас Мэтт устраивает собственные выставки, а его работы продаются по всему миру.
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