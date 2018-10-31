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14:43 (мск), источник: Mail Новости

Забудьте о замке Дракулы: как выглядят по-настоящему жуткие места

Заброшенные шахтерские поселки, крепости и разрушенные лавой города найдут чем удивить любителей темного туризма.

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Балестрино

Балестрино — вымирающий городок в Италии. Он известен с 11 века и имел бурную политическую и военную историю.

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С 19 века население городка в провинции Савона начало стремительно снижаться. Землетрясения и нехватка питьевой воды способствовали тому, что Балестрино превратился в город-призрак.

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Сегодня в городке проживает около 500 человек. Древние руины, заброшенные дома и пустынные улицы придают ему мрачное очарование.

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Крепость Голконда

Древняя индийская крепость расположена на запад от города Хайдерабад в штате Телангана. В 16−17 веках она была столицей одноимённого султаната.

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Гигантский комплекс расположен на холме высотой 120 м и состоит из четырёх разных крепостей. Одна из них ранее служила как тюрьма и сокровищница. Здесь расположены 18 гранитных мавзолеев, в которых похоронены правители из династии Кутб-Шахи.

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Архитектура Голконды делает возможными жутковатые акустические эффекты. Например, хлопки в ладоши у одних из ворот можно услышать на расстоянии одного километра в высшей точке крепости.

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Чайтен

Поселок Чайтен в Чили был практически полностью эвакуирован после начала извержения вулкана в 2008 году. Местность покрыл слой вулканического пепла.

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Дома местных жителей до сих пор стоят заброшенными. Местные власти разрабатывают планы переноса деревни в новое место. Старое же привлекает любителей темного туризма.

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Пирамида

Российский шахтёрский посёлок на острове Западный Шпицберген был законсервирован в 1998 году. До этого Пирамида была самой северной в мире действующей шахтой. Сейчас в поселке живут и работают 3 человека зимой и до 20 человек летом. В летнее время в Пирамиду ежедневно ходят норвежские туристические суда из Лонгйира.

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Сюда едут не только чтобы увидеть заброшенный поселок, в котором сохранилась столовая с великолепным мозаичным панно, спортивный комплекс, кинотеатр, бассейн и другие сооружения, но и чтобы полюбоваться окружающей природой. Горы, долины, ледники, озера и водопады поражают суровой северной красотой.

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Сива

Оазис Сива расположен в Египте в 50 км от границы с Ливией. Он находится во впадине на 18 метров ниже уровня моря. Оазис был заселен с 11 века до нашей эры, здесь располагались древние храмы и некрополь. Сегодня основное население города в центре оазиса — берберы.

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Местные здания строили из смеси глины с солью. Когда в 1926 году в оазисе прошел сильный ливень, старый город был частично разрушен. Сегодня живописные руины древнего города-призрака привлекают многих путешественников.

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