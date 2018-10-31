Менделеев нарасхват: чем завершился второй этап конкурса «Великие имена России»
Стали известны результаты голосования.
Стали известны результаты голосования.
Во вторник завершился второй этап конкурса «Великие имена России», в ходе которого жители
«Много известных людей высказывались в поддержку проекта,
Всего по итогам второго этапа в
По итогам первых двух этапов конкурса оказалось, что большинство предложенных кандидатов — музыканты (21%), на втором месте идут люди, чья жизнь была связана с авиацией и космосом (20%), на третьем месте — с госуправлением и правом (18%), далее — литература и публицистика (12%), армия и флот (9%).
А с 12 по 30 ноября пройдет общенародное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Итоги же будут подведены 5 декабря. Новые имена будут присвоены 47 воздушным гаваням.
Инициаторами проекта «Великие имена России» выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское
«Удивительно, как эта идея раньше не приходила в голову, — говорил в начале октября министр культуры России Владимир Мединский. — Потому что действительно — что может быть правильней, рациональней, логичней и честнее, чтобы использовать ворота в наши регионы, ворота в страну для пропаганды, популяризации, познавания нашей истории, нашей культуры».
Организаторы подчеркивают, что проект «Великие имена России» — общественная инициатива. Конкурс проходит без государственного участия и не финансируется за счет государственного бюджета. Напротив, в качестве добровольных партнеров к проекту присоединились крупные бизнес- и общественные организации, представители
Активное содействие оказывают уже и сами аэропорты, для которых участие в проекте — важная имиджевая составляющая.
Традиция называть воздушные гавани именами выдающихся людей в России только формируется — таких примеров пока единицы, и в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом — героических лётчиков и космонавтов.
Например, режиссер Егор Кончаловский поддержал бы присвоение имен Иосифа Кобзона или Владимира Высоцкого одному из аэропортов.
«Эти люди, которых при жизни любили, а некоторых обожали, боготворили, на мой взгляд, заслуживают увековечивания и такой географической привязки. Мы должны помнить о наших великих артистах и патриотах. Я думаю, что в любом регионе люди с удовольствием бы имели аэропорт имени Кобзона», — считает Егор Кончаловский.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил бы двух футболистов, которые, с его точки зрения, достойны этой чести: «Это выдающийся вратарь московского “Динамо” Лев Яшин, олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель “Золотого мяча” и легендарный бомбардир ЦДКА [спортивный клуб Центрального дома Красной Армии] Григорий Федотов, нападающий несравненной “команды лейтенантов”, на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба».
«Это еще одна важная попытка напомнить людям об их истории, об их славных земляках, об их славных соотечественниках», — сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Если аэропорт называется именем, например, Кеннеди, то почему не может аэропорт называться именем Гагарина?
Присвоение российским аэропортам имен великих россиян не отразится на авиационном сообщении, а изменение названия воздушной гавани не означает ее юридического переименования, и поэтому не влечет за собой смену международного кода и каких либо других серьезных организационных или административных проблем, которые бы негативно отразились на работе авиакомплекса и сервисном обслуживании пассажиров — говорят эксперты отрасли. Кроме того, по словам специалистов, проект по переименованию аэропортов никак не повлияет на стоимость авиабилетов.