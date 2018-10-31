Менделеев нарасхват: чем завершился второй этап конкурса «Великие имена России»

Во вторник завершился второй этап конкурса «Великие имена России», в ходе которого жители городов-участников конкурса могли выбрать один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени. Лонг-листы до последней минуты пополнялись новыми фамилиями. В итоге, благодаря активности россиян, в списки попали еще 11 человек. Теперь в финальных лонг-листах Владимир Ленин соседствует с Сергеем Шнуровым, а Николай Рерих — со звездой питерского «Зенита» Александром Анюковым.

«Много известных людей высказывались в поддержку проекта, кто-то его критиковал, где-то мы увидели импровизированные акции в поддержку кандидатов, — отмечает глава Общественной палаты Валерий Фадеев. — Это нормальный, живой процесс, который мы как организаторы, безусловно, приветствуем. Рост активности пользователей находился в прямой корреляции с этими новостями — предложения с новыми именами поступали на сайт до последнего момента».

Всего по итогам второго этапа в лонг-листах оказались порядка 400 имен. Было подано почти 90 тысяч голосов.

Самым востребованным оказался Дмитрий Менделеев — назвать его именем аэропорт хотят сразу 5 городов. Имена Георгия Жукова и Андрея Туполева оспаривают жители пяти городов. Имя Чайковского и Пушкина оспаривают четыре города, Чехова и Шаляпина — трех.

По итогам первых двух этапов конкурса оказалось, что большинство предложенных кандидатов — музыканты (21%), на втором месте идут люди, чья жизнь была связана с авиацией и космосом (20%), на третьем месте — с госуправлением и правом (18%), далее — литература и публицистика (12%), армия и флот (9%).

31 октября стартовал 3 этап. До 11 ноября ВЦИОМ в рамках масштабного социологического опроса превратит лонг-листы в шорт-листы — число претендентов от каждого города сократится до 3 человек.

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А с 12 по 30 ноября пройдет общенародное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Итоги же будут подведены 5 декабря. Новые имена будут присвоены 47 воздушным гаваням.

Инициаторами проекта «Великие имена России» выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. По их мнению, этот проект крайне важен для страны, ведь благодаря ему имена великих людей продолжат жить в названиях воздушных гаваней, раскиданных по всей огромной территории России, и станут важной составляющей туристических брендов отдельных территорий и основой культурных концепций оформления пассажирских терминалов.

«Удивительно, как эта идея раньше не приходила в голову, — говорил в начале октября министр культуры России Владимир Мединский. — Потому что действительно — что может быть правильней, рациональней, логичней и честнее, чтобы использовать ворота в наши регионы, ворота в страну для пропаганды, популяризации, познавания нашей истории, нашей культуры».

«Само обсуждение вызовет широкий и неподдельный интерес к нашей истории и культуры», — выразил он надежду.

Организаторы подчеркивают, что проект «Великие имена России» — общественная инициатива. Конкурс проходит без государственного участия и не финансируется за счет государственного бюджета. Напротив, в качестве добровольных партнеров к проекту присоединились крупные бизнес- и общественные организации, представители медиа-сообщества.

Активное содействие оказывают уже и сами аэропорты, для которых участие в проекте — важная имиджевая составляющая.

Традиция называть воздушные гавани именами выдающихся людей в России только формируется — таких примеров пока единицы, и в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом — героических лётчиков и космонавтов.

Проект «Великие имена России» как раз и предлагает расширить круг таких людей.

Например, режиссер Егор Кончаловский поддержал бы присвоение имен Иосифа Кобзона или Владимира Высоцкого одному из аэропортов.

«Эти люди, которых при жизни любили, а некоторых обожали, боготворили, на мой взгляд, заслуживают увековечивания и такой географической привязки. Мы должны помнить о наших великих артистах и патриотах. Я думаю, что в любом регионе люди с удовольствием бы имели аэропорт имени Кобзона», — считает Егор Кончаловский.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил бы двух футболистов, которые, с его точки зрения, достойны этой чести: «Это выдающийся вратарь московского “Динамо” Лев Яшин, олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель “Золотого мяча” и легендарный бомбардир ЦДКА [спортивный клуб Центрального дома Красной Армии] Григорий Федотов, нападающий несравненной “команды лейтенантов”, на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба».

Лев Яшин в лонг-листе действительно есть — его имя может в итоге дополнить название аэропорта Шереметьево.

«Это еще одна важная попытка напомнить людям об их истории, об их славных земляках, об их славных соотечественниках», — сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Если аэропорт называется именем, например, Кеннеди, то почему не может аэропорт называться именем Гагарина?