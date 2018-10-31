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15:58 (мск), источник: BFM.ru

Столик для никого: в Швеции открылся музей отвратительной еды

В экспозиции самые отталкивающие и шокирующие блюда народов мира. Среди них исландский хаукарл, шведский деликатес сюрстремминг, шотландский хаггис и многое другое.

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Есть любимые блюда, которые ешь 24/7, есть просто вкусная еда, есть повседневная пища, есть биомасса, которую загружаешь в себя из чувства долга, есть то, что терпеть не можешь. За гранью добра и зла есть сюрстремминг.

Что такое сюрстремминг, спросите вы? Я отвечу: это консервированная квашеная атлантическая сельдь, в Швеции носит статус деликатеса на любителя, за пределами страны ею можно пугать маленьких детей. Дело в запахе. Знаменитый шеф-повар Энтони Бурден назвал сюрстремминг «худшей, самой отвратительной на вкус штукой на свете».

Как пахнет сюрстремминг? Вы не хотите знать. На YouTube есть немало челленджей, где иностранцы на спор пробуют его съесть (в большинстве случаев безуспешно). Запах настолько мощный, что когда в 80-х арендодатель в Германии выселил жильца за открытие банки сюрстремминга на лестничной клетке и тот обратился в суд, ответчик легко убедил присяжных в своей правоте — лендлорд просто открыл банку сюрстремминга прямо в зале суда.

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При этом сюрстремминг — отнюдь не самая отвратительная еда на выставке отвратительной еды. Есть в экспозиции и другие дурнопахнущие продукты, которые кто-то почему-то ест. Натто — традиционные японские перебродившие бобы, хакарл — вяленое мясо гренландской акулы (в сыром виде ядовито из-за высокого содержания мочевины), наконец, дуриан — зловонный фрукт, запрещенный во многих аэропортах Юго-Восточной Азии.

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Вонючими продуктами музей не ограничивается. Отбор блюд осуществлялся по четырем категориям: запах, вкус, текстура и бэкграунд. За специфический вкус на экспозицию попали, например, дрожжевая паста Веджимайт, которую обожают австралийцы и не переносят все остальные, а также лакрица и рутбир. Сюда же попал единственный продукт имеющий отношение к России — кумыс, традиционный для многих народностей напиток из кобыльего молока. В свою очередь, мерзкой текстурой особо отличились американские консервы Jello salad (салат из желе). Представлен ли на выставке холодец, не сообщается.

Самая обширная категория отвратительности — бэкграунд. Туда попали все продукты производство, подача или способ потребления которых вызывает у многих отвращение. Среди них «Три писка» — традиционный китайский деликатес из живых новорожденных мышат. Почему «три писка»?

Один — хватаешь мышонка палочками, второй — макаешь его в соус, третий — кладешь в рот.

Рядом «мышиное вино»: как текила со змеей в бутылке, только вино и с утопленными мышатами. Якобы приносит здоровье и долголетие, точно вызывает рвотный рефлекс у иностранцев.

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Перечислять экспонаты с особо отвратительным бэкграундом можно очень долго. Вареные утиные яйца с полусформировавшимися утятами. Касу марцу — традиционный на Сардинии овечий сыр с живыми личинками. Сырой бычий пенис. Сушеные летучие мыши. Жареные морские свинки. Кофе копи-лювак, зерна которого пропускают через пищеварительный тракт малайских куниц. Шотландские бараньи желудки с потрохами под названием «хаггис».

Есть на выставке и продукты, которые среднестатистический человек отвратительными не назовет: например, свинина. Владелец музея, большой мясоед, долго упирался, но в итоге согласился добавить ее на выставку — для иллюстрации вокруг экспоната разместили красочные фотографии промышленного откорма и убоя скота.

Зачем вообще был создан музей отвратительной пищи, только ради хайпа? Куратор экспозиции и, как указано на сайте, «главный отвратолог» доктор Сэмюэл Уэст говорит, что целью было не просто развлечь людей, но и запустить в обществе диалог о том, что мы считаем отвратительным и почему.

По его словам, человечество не сможет вечно продолжать есть мясо, поскольку его производство экологически и экономически неэффективно, в отличие от выращивания насекомых, которых большинство пока избегает именно из чувства отвращения.

В качестве примера эволюции предпочтений создатели музея называют лобстера. В XVII веке заключенных запрещалось кормить лобстером чаще, чем два раза в неделю, это считалось бесчеловечным, а теперь это деликатес.

Каждый экспонат можно понюхать, а некоторые даже попробовать. Есть фотобудка, где можно сфотографироваться в момент первого знакомства со смрадом сюрстремминга. Если же какой-то из экспонатов вызовет у вас тошноту — не беспокойтесь, билеты на выставку оформлены в виде пакетов.

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