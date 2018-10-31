Найден самый страшный детский костюм к Хеллоуину (видео)
В нем лучше не смотреться в зеркало.
В нем лучше не смотреться в зеркало.
Жители небольшого городка
Родители нарядили дочку Майю в костюм девочки без головы. Малышка разгуливала в цветочном платье, неся «голову» перед собой на блюде.
Мать ребенка Кристель Вонг поделилась видео с девочкой в соцсетях. Оно собрало почти тысячу комментариев. Большинство пользователей отметили оригинальность костюма. Многие признали его
Девочке не нужна была корзинка для конфет. Оказалось, что их можно опускать в специальное отверстие в «шее».
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