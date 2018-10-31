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15:35 (мск), источник: Mail Новости

Найден самый страшный детский костюм к Хеллоуину (видео)

В нем лучше не смотреться в зеркало.

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Жители небольшого городка Саус-Бей на Филиппинах увидели один из самых жутких детских костюмов к Хеллоуину.

Родители нарядили дочку Майю в костюм девочки без головы. Малышка разгуливала в цветочном платье, неся «голову» перед собой на блюде.

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Мать ребенка Кристель Вонг поделилась видео с девочкой в соцсетях. Оно собрало почти тысячу комментариев. Большинство пользователей отметили оригинальность костюма. Многие признали его по-настоящему жутким. «Главное — не смотреться в таком наряде в зеркало», — отметил один из пользователей.

Девочке не нужна была корзинка для конфет. Оказалось, что их можно опускать в специальное отверстие в «шее».

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